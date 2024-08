Previsioni meteo 31 agosto 2024: sole e caldo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 31 agosto 2024: tempo stabile su tutte le regioni e caldo estivo ma senza eccessi con l’anticiclone

Condizioni meteo stabili e soleggiate con caldo estivo sull’Italia in queste ultime ore di agosto. Il primo settembre prenderà il via l’autunno meteorologico, mente quello astronomico inizierà il 22 settembre con l’equinozio d’autunno. La stagione estiva ci ha portato un lungo periodo con precipitazioni scarse o assenti soprattutto al Centro-Sud e soprattutto un persistere di temperature al di sopra della media per gran parte della stagione. La giornata di oggi non farà eccezione, mentre nella prima parte della prossima settimana anticiclone e passaggi instabili, in un contesto termico caldo per il periodo, si contenderanno la scena.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 31 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni salvo locali acquazzoni o temporali in sviluppo sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite, locali fenomeni in sconfinamento sulle pianure di Nord-Ovest. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne e locali acquazzoni associati, sole prevalente altrove. In serata e nottata si rinnovano condidizoni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .