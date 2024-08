“Non innamorarti di me” è la nuova canzone di Vince

Fuori la nuova canzone di Vince, cantautore emergente pop punk classe 2000. “Non innamorarti di me” è il suo terzo singolo

Arriva al terzo singolo Vince, che dopo Madison e Amore Teenager prosegue la sua riflessione sull’amore in Non innamorarti di me. Il brano non è un invito cinico ad allontanarsi dall’amore, quanto piuttosto un’ammissione di incompletezza e un riconoscimento di indisponibilità emotiva:

«Non innamorarti di me è la risposta che do alla mia tendenza ad autosabotarmi. Esausto dai continui dubbi e pensieri scelgo di non attaccarmi a nessuno e di non far attaccare nessuno a me; è più semplice così che avere la perenne paura che un giorno mi alzerò pensando che qualcosa non vada più tra di noi».

Non innamorarti di me è stata prodotta dalla cura di Gianluca Veronal ed esce per Attitude Records, etichetta milanese fondata da Andrea Rock. Rispetto ai primi due singoli il sound si sposta con ancora più decisione sul pop punk, spingendo ancora più in alto l’asticella dello sfogo.

Biografia

Vince, nome d’arte di Leonardo Vicentini, nasce nel 2000 a Rovereto (TN). Il progetto nasce dalla gabbia del lockdown e viene nutrito a Milano, città da cui è stato adottato per concentrarsi sulla sua passione per la musica. Cresciuto con il rock classico e formatosi con il pop punk dei primi Duemila, il suo stile coniuga la cura al dettaglio tipico del primo e l’entusiasmo e lo slancio propri del secondo, unendoli in una formula pop rock fresca e impattante. L’obiettivo di Vince è portare qualcosa di nuovo nella scena, che parli il linguaggio dei giovani ma con la qualità di una volta: in un mondo fatto di produttori e MIDI, di algoritmi e playlist editoriali, punta sull’analogico e sulle sale prove, ricerca i graffi e il sudore.

Ascolta “Non innamorarti di me” di Vince: https://orcd.co/noninnamorartidime