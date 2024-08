In libreria “Come ti miagolo la vita” di Rabosio e Persichino

“Come ti miagolo la vita. Storie di gatti che salvano umani” è il nuovo libro di Virginia Rabosio e Massimo Persichino

Cosa faresti se all’improvviso iniziassi a capire i gatti e potessi parlare con loro? È quello che un giorno succede a Massimo, trasferitosi da poco nella periferia di Milano per iniziare una nuova vita facendo quello che gli riesce meglio: inventare giochi, trovare idee e soluzioni sempre nuove per i suoi amici a quattro zampe e tutto pelo. È così che unico tra tanti si accorge di riuscire a interpretare i comportamenti dei felini che incontra e di poter aiutare i loro umani a conoscerli davvero.

Non sarà solo in questa avventura, ad aiutarlo ci saranno Whisky, il gatto adottato da Lisa grazie a Massimo, che sa tutto di tutti nella corte del complesso residenziale dove i due abitano – e non solo –, e Dody, soprannominata la Vecchietta, anziana micia salvata dal gattile e accolta a casa quando nonna Lina non può più tenerla con sé. Storie incredibili, per commuoversi e ridere: Clio, Cuba, Orietta, Patatone, Iscia, Leo e Nina, Zoe, Carmela e Harvey non hanno segreti per Massimo, che potendo decifrare quelli che sembrano solo dispetti o anomalie, indirizzerà coloro che amano gli amici felini ad agire con consapevolezza e a prendere le decisioni giuste in vista di una felicità condivisa piena di fusa. Perché se i gatti stanno bene, anche la vita di chi se ne prende cura migliora… e tutto può cambiare, un miagolio alla volta.