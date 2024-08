I Frenèsya tornano con “Luci Spente” (feat. LOST KIDS)

Luci Spente, il nuovo brano dei fratelli Flavia e Federico Marra (FRENÈSYA), fuori per Artist First, è il terzo singolo tratto dall’atteso EP che esplorerà i sei sensi

Luci Spente, il nuovo brano dei fratelli Flavia e Federico Marra (FRENÈSYA), in uscita per Artist First, è il terzo singolo tratto dall’atteso EP che esplorerà i sei sensi attraverso altrettanti brani.

Ogni canzone del progetto sarà dedicata a un senso specifico, e questa volta ci addentriamo nell’universo della vista, colei che ci permette di percepire l’amore al primo sguardo: il cosiddetto colpo di fulmine. Ma cosa accade quando le luci si spengono e restiamo al buio?

“E non so

Cosa resta sotto queste luci spente

Frasi passate di mente e noi

Persi in un respiro

Dove non

Non ci mancherà niente”

Luci Spente realizzata in collaborazione con i LOST KIDS, duo romano, invita l’ascoltatore a superare le apparenze e a guardare oltre le proprie paure, rivelando la vera essenza di una connessione visiva. È in questo momento di oscurità che si comincia a vedere veramente, e un turbine di emozioni si scatena.

La traccia ricrea l’atmosfera di una discoteca, dove ci si perde tra luci stroboscopiche e si balla al ritmo incessante di una cassa dritta. È il brano che puoi ascoltare da un mega impianto a un festival, ma anche in un momento di riflessione solitaria, grazie alla sua intensità emotiva e alla sua energia travolgente.

Luci Spente promette di essere la colonna sonora perfetta per chiunque desideri esplorare le profondità delle proprie emozioni attraverso il potere della musica. Fulcro del pezzo è il contrasto fra le tematiche emotive, introspettive e una strumentale Elettro Pop che enfatizza e incarna la voglia di chiudere gli occhi e lasciarsi andare.

Volti della copertina Anima R&B di Spotify con Anni Luce, la scorsa release incentrata sul senso del tatto scritta a sei mani con Cura – attualmente in tour come corista di Alex Britti – hanno conquistato anche le playlist New Music Friday Italia, Novità Pop e Caleido di Spotify.