Fibrosi cistica: Policlinico di Milano si conferma tra i centri di eccellenza europei

Fibrosi Cistica: il Policlinico di Milano confermato tra i Centri dell’European Cystic Fibrosis Society – Clinical Trial Network

La società scientifica European Cystic Fibrosis Society (ECFS) ha confermato il Policlinico di Milano tra i centri che partecipano al prestigioso Clinical Trial Network (CTN) per la ricerca in fibrosi cistica (FC).

Si tratta di una rete di Centri europei di larga esperienza selezionati in base al numero di pazienti, risorse di personale, infrastrutture e produttività nel settore della ricerca clinica in FC.

“In un momento di rigorosa valutazione dei centri per la ricerca in fibrosi cistica, il Policlinico di Milano ha confermato un ottimo posizionamento come centro d’eccellenza nel panorama europeo” commentano Andrea Gramegna, specialista della Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano, e Valeria Daccò, direttrice della Pediatria – Gastroenterologia, Epatologia, Trapianto Pediatrico e Fibrosi Cistica dell’Ospedale, – referenti del Policlinico di Milano per l’ECFS-CTN.

Un team di revisori, composto da esperti del settore a livello internazionale, ha preso in esame diversi parametri relativi alla produzione scientifica nei centri dedicati nel periodo 2020-2023. Tale valutazione ha posizionato il Policlinico di Milano nel terzile più alto della classifica.

“Il Policlinico di Milano si contraddistingue ancora una volta per il suo impegno nella cura e nella ricerca. Una riconferma in un network europeo che evidenzia l’expertise dei nostri professionisti nel seguire una patologia in pazienti di tutte le età” commenta Matteo Stocco, Direttore Generale del Policlinico di Milano.

Attualmente, il Centro FC del Policlinico di Milano è articolato in due percorsi complementari: uno dedicato a bambini e ragazzi, ed uno per gli adulti. La fibrosi cistica, un tempo considerata una malattia pediatrica, ha visto un’inversione di tendenza grazie ad un continuo aggiornamento terapeutico: oggi il numero di pazienti adulti supera quello dei pazienti di età infantile.

“Far parte del Clinical Trial Network dell’European Cystic Fibrosis Society, una rete di centri europei di eccellenza, permette di accelerare il miglioramento delle cure con l’accesso ‘in anteprima’ a terapie innovative e conferma come la ricerca in ambito pneumologico sia una delle nostre punte di diamante in ambito scientifico. La partecipazione a trial clinici avanzati consentirà di ottenere trattamenti sempre più personalizzati, con farmaci cuciti ad hoc sul profilo clinico e genetico dei pazienti” conclude Fabio Blandini, Direttore Scientifico del Policlinico di Milano.

Centro di Riferimento per la Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano Il Centro Regionale di Riferimento, guidato da Francesco Blasi – direttore della Pneumologia e Fibrosi Cistica dell’Ospedale e professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano -, si occupa della diagnosi, del trattamento e del follow-up della fibrosi cistica, dal neonato fino all’adulto. L’eccellenza dell’équipe multidisciplinare composta da pediatri, gastroenterologi, pneumologi, psicologi, dietisti, fisioterapisti, assistenti sociali, consente di attivare percorsi di cura personalizzati per rispondere al meglio alle differenti esigenze di salute dei pazienti, in sinergia anche con i chirurghi toracici per la valutazione dell’eventuale necessità di un trapianto polmonare.