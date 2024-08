Digital Marketing: 6 risorse per reinventarsi a settembre dopo le vacanze

L’agenzia di performance marketing GH srl ha identificato 6 diversi percorsi per chi desidera approfittare per potenziare le proprie competenze nel digital marketing

Settembre è spesso considerato il vero inizio dell’anno dal punto di vista professionale: è il mese della ripartenza, dei nuovi propositi e dei grandi cambiamenti. Secondo l’ultima indagine pubblicata da Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro , infatti, nel 2022 sono stati 121.756 gli occupati a tempo indeterminato che si sono dimessi al rientro dalla pausa estiva (circa il 10% del totale delle dimissioni avvenute durante l’anno). Il rientro dalle ferie rappresenta anche per le aziende una vera e propria ripartenza, che, in molti casi, porta con sé la riorganizzazione del lavoro, la definizione di nuovi obiettivi e la ricerca di nuovi talenti.

A fronte di queste consapevolezze, GH srl ( www.growthackers.io ), agenzia di performance marketing, specializzata in campagne di advertising online, ha identificato 6 diversi percorsi per chi desidera sfruttare le vacanze estive per potenziare le proprie competenze nel digital marketing e arricchire così il proprio curriculum, ottenendo un vantaggio competitivo, in vista di nuove opportunità lavorative.

Da Beginner a intermedio: i corsi online a prezzo contenuto per chi si vuole avvicinare al settore

Learnn : piattaforma di formazione per lo sviluppo di competenze digitali, fondata da Luca Mastella può sicuramente essere una valida risorsa e un punto di partenza per chi sente il bisogno di affinare ed aggiornare le proprie competenze per rimanere competitivo nell’ambito del digital marketing. All’interno della piattaforma sono infatti presenti diversi corsi e percorsi tenuti da professionisti ed esperti del settore che è possibile contattare per ricevere una consulenza. Un esempio è il corso per imparare a creare campagne di advertising su Google e Meta, attraverso il quale apprendere come portare traffico profilato propenso alla conversione al minor costo possibile, oppure quello sul content marketing per scoprire come creare un piano editoriale efficace, come utilizzare l’AI per la realizzazione dei contenuti e come definire strategie vincenti per i social media.

Samo Academy: Studio Samo Pro è una piattaforma che ospita più di 200 corsi pratici per una formazione a 360 gradi sul digital, a partire dal livello base fino a quello più avanzato. Alcuni esempi di corsi che è possibile seguire su Studio Samo Pro sono: “Social Media Marketing – le basi”, per scoprire l’ecosistema dei social media e comprendere quali sono le potenzialità di ciascuna piattaforma, da poter inserire all’interno della propria strategia di comunicazione; “Google Ads per le aziende Local”, per imparare come creare campagne pubblicitarie su Google efficaci e performanti per le realtà territoriali e “Come scrivere una landing page”, per scoprire come scrivere testi per pagine web che emozionano, coinvolgono e invitano all’azione.

Expert: i percorsi online per professionisti di digital marketing

Money Maker di Solutzione e GH : oltre a fare consulenza per le aziende rispetto alle migliori strategie per crescere online, GH srl si impegna in prima persona anche nella formazione con un corso realizzato insieme a Solutzione. Si tratta di un percorso pensato per permettere a chiunque di crearsi in autonomia un team di marketing interno. Si viene formati per comprendere le esigenze dell’ecosistema pubblicitario odierno, maturando competenze principalmente su copywriting e advertising. Oltre a ciò, consente anche di acquisire capacità di analisi e valutazione delle necessità aziendali, come richiedere in outsourcing skill esterne chiave per i risultati di business.

Mastermind dell’advertising : Nel caso in cui si sia raggiunto un livello avanzato in una qualsiasi disciplina, in particolare nell’advertising, il consiglio è quello di partecipare a delle mastermind con pari livello in modo da crescere esponenzialmente le proprie competenze. Michelangelo Aquino, CTO di GH srl ed esperto di digital Advertising, tiene un corso annuale avanzato per professionisti operanti nel mondo del direct-response, le cui iscrizioni aprono 1 volta all’anno. Il percorso prevede lezioni teoriche, presentazione di casi studio e team work ed è stato pensato per permettere ai partecipanti di maturare competenze tattiche e strategiche in ambito advertising, rimanendo così sempre aggiornati rispetto agli ultimi cambiamenti delle piattaforme. Inoltre, Mastermind permette di entrare in contatto con moltissimi professionisti, poiché ogni settimana prevede proprio un incontro e confronto tra pari con altri esperti del settore. In particolare, il corso permette di apprendere in maniera dettagliata come implementare e ottimizzare campagne di Facebook Ads e Google Ads, di valutare i corretti KPI per la misurazione delle performance, e infine di comprendere e di interpretare in autonomia gli analitycs.

Ecommerce School : è una scuola di formazione e-commerce per imprenditori e manager che, attraverso corsi e workshop tenuti da professionisti e specialisti in e-commerce, consente di apprendere le strategie base e avanzate per gestire il proprio business online. Alcuni corsi gratuiti che è possibile seguire sono: “Marketing automation per e-commerce”, “10 consigli pratici per fare e-commerce nel b2b” e “E-commerce come fare pratica e applicare la teoria”.

Performance School : è una scuola specializzata in performance marketing e advertising che offre lezioni quotidiane e sessioni di live tutoring per apprendere come migliorare le proprie strategie digitali e le performance delle campagne pubblicitarie su Google e sui differenti social media, diventando dei veri e propri esperti in materia. I corsi che è possibile trovare sulla piattaforma sono svariati, alcuni esempi sono: Google ADS, Meta ADS, SEO, email marketing, ecc.

“Chi lavora nel digital marketing sa che la formazione continua è la chiave per essere e rimanere competitivi su colleghi e competitor. Nel digital le novità e i cambiamenti sono repentini perciò tenere aggiornate le proprie competenze e conoscenze risulta fondamentale. Quale momento migliore se non le vacanze estive per seguire un corso per il reskill delle proprie abilità per poi ripartire a settembre con uno slancio in più.” – conclude Federico Giannini, CEO e co-founder di GH Srl.