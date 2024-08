Chi è Moussa Sangare, il ragazzo che ha ucciso Sharon Verzeni in un raptus

La droga, la violenza, la musica e il sogno X-Factor: chi è Moussa Sangare, il 31enne italiano originario del Mali che ha confessato l’omicidio di Sharon Verzeni

“Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”. Sono le parole di Moussa Sangare, l’uomo che ha confessato di aver accoltellato a morte Sharon Verzeni la notte tra il 29 e 30 luglio. Quattro i corpi inferti alla donna, l’arma del delitto è stata ritrovata dai carabinieri, seppellita sulla riva del fiume Adda. Il 31enne è stato ripreso in un frame delle telecamere di videosorveglianza di una banca, ma per l’individuazione sono state decisive le testimonianze di due cittadini marocchini. Italiano di origini maliane, Moussa Sangare sognava di diventare famoso attraverso la musica. Nel 2016, insieme al rapper Izi, si è esibito in un brano dal titolo ‘Scusa’, che su Youtube ha raggiunto oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Una passione che l’aveva portato a fare esperienze in Inghilterra e Stati Uniti e a incrociare talenti del calibro di Ghali, Shade, Charlie Charles, Tedua. Con tanto di foto insieme.

Speranze infrante, compreso il provino per X Factor. Tutti tentativi andati a vuoto. Il ritorno a casa, a Suisio, il comune di 4mila abitanti dov’è nato e cresciuto. Il titolare della pizzeria in cui aveva lavorato prima di partire per l’estero lo ha definito “sempre solare e sorridente”, riporta il Corsera. Ma forse qualcosa è cambiato dopo i fallimenti professionali. Dal rientro in Italia si ripetono le liti in casa e la violenza contro madre e sorella, tanto che le due donne sporgono denuncia per maltrattamenti. Alla fine dello scorso anno, Mousse punta un coltello contro la sorella. “Ha avuto problemi di droga, ma non vive qui da più di anno”, ha detto la familiare. “Lo vedevo consumare droga qua nella via, in piazza, ovunque. E qualche mese fa, avrebbe anche minacciato di dare fuoco alla casa”, riferisce un residente del palazzo in cui viveva. Storia di emarginazione e frustrazione, fino alla notte in cui diventa killer.