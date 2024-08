Anomalie, Festival di Nuovo Circo Internazionale, al via a Roma

Dal 31 agosto al 15 settembre la 18° edizione di Anomalie, il festival internazionale di circo contemporaneo romano proporrà 31 spettacoli di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero

ANOMALIE compie 18 anni e festeggia proponendo una rosa di 31 spettacoli di Circo Contemporaneo – rigorosamente senza animali e ricco di equilibrismi, acrobazie, voli e clownerie e mirabolante giocoleria – fra i quali spiccano cinque debutti nazionali e la partecipazione di artisti provenienti da Giappone, Argentina, Francia e Spagna, insieme a cinque progetti laboratoriali partecipati che trasformeranno la dimensione visiva ed estetica dell’orizzonte delle Torri di Roma Est, in un programma eclettico destinato ad un pubblico eterogeneo.

Il circo da sempre ha rappresentato il luogo e l’occasione dell’anomalia. La sua bellezza ed il suo senso più profondo stanno infatti nella capacità di sospendere per qualche tempo la normalità delle vite di ognuno di noi con qualcosa di strano, magico, sconosciuto, a volte inquietante, anomalo appunto. La caratteristica del festival è di illuminare le periferie prediligendo opere senza parole e tout public – dedicate a tutto il pubblico. La scelta è dettata dall’esigenza di proporre spettacoli ad alto contenuto emotivo che possano stupire ed essere percepiti da ognuno, senza distinzioni culturali, etniche, di età e genere.

Chiara Crupi e Nicola Danesi de Luca – direzione artistica

ARTISTI/E : CREME&BRULE’ – COMPAGNIA BELLAVITA FARNETANI COLUCCIO – BRILLO – DONATELLA MORABITO – DANIELA CARDELLINI – CIRCO POSSIBILE – COMPAGNIE TRAT (Francia) – LA NUVOLA GIROVAGA – DIEGO DRAGHI – EDOARDO MIRABELLA – DUO ATOPE (Argentina) – COLLETTIVO FLAAN – IPPAI DE (Giappone) – GIROVAGO E RONDELLA – CHIEN BARBUE MAL RASE – CIRCO SOTTOVUOTO – DUO MERONI ZAMBONI – CIRCO PACCO – OSVALDO CARRETTA – KOLLETTIVO KONIKA (Spagna)

La scelta degli ospiti stranieri è stata guidata dalla ricerca di spettacoli che possano rappresentare una anomalia rispetto alla tradizione dello spettacolo circense italiano. In programma tre piccoli capolavori: la poesia ed eleganza acrobatica della francese Compagnie TRAT – per la prima volta in Italia (che unisce arti circensi, danza e musica – sabato 7 settembre al Parco delle Canapiglie) e le scatenate interpreti della compagnia spagnola Kollectivo Konika per la prima volta a Roma dalla Spagna / Barcellona, che chiuderanno il festival domenica 15 settembre a Largo Mengaroni con LA PUNTA DEL MIO NASO – Spettacolo di acrobatica e mano a mano vincitore di Trampolino Vetrina 2022 e del festival Territorio Violeta 2022. ATopè, duo creato nel 2017 a Buenos Aires, in Argentina unisce i linguaggi del teatro fisico, della danza e dell’acrobatica e della pantomima in Shhh! È l’onomatopea che fa tacere la parola ma non il linguaggio del corpo. I loro spettacoli sono caratterizzati da una grande destrezza fisica e dal lavoro espressivo, gestuale e preciso dei corpi in scena. La sezione dedicata al clown culmina venerdì 13 luglio con il debutto nazionale del clown Ippai-de e il suo spettacolo Eppai, un mix esplosivo di gag e furore direttamente dal Giappone.

ANOMALIE ospiterà artisti che appartengono ormai alla storia dell’arte circense italiana, come Eddy Mirabella, Diego Draghi, Osvaldo Carretta, Antonio Coluccio e Andrea Farnetani, Guglielmo Bartoli tra i protagonisti negli anni 90 della diffusione della giocoleria e dell’arte clown in Italia che ha poi portato, per naturale evoluzione, alla nascita ed alla diffusione del circo contemporaneo anche nel nostro paese.

Accanto ai grandi artisti, emergono nuove voci e talenti che, grazie all’eredità della generazione precedente, continuano a plasmare il panorama artistico contemporaneo. Tra questi il duo milanese Meroni-Zamboni nella pièce ClownSpaventatiPanettieri – spettacolo vincitore Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017 e finalista Premio Takimiri Clown&Clown 2016, terzo posto 38° Festival Nazionale Teatro Ragazzi di Padova 2019 – un’opera che esplora il confine tra arte e vita quotidiana, mettendo in scena una riflessione comica ed irriverente sul lavoro e sull’identità. (Largo Mengaroni il 14 settembre). In un’altra dimensione, Chien Barbu Mal Rasè composto da Emanuele Avallone e Daniele Spadaro, duo attivo dal 2008 che fonda la propria ricerca sull’improvvisazione, la tradizione dei ciarlatani, il teatro popolare ed il clown teatrale che catapulta il pubblico in un’esperienza visiva e gestuale, come un viaggio surreale e poetico. (Largo Mengaroni il 14 settembre). Gli artisti de Il Circo Pacco si sfideranno a colpi di numeri al limite del ridicolo in un circo privo di tendone, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. (Largo Mengaroni il 15 settembre)

Il CircoCerini della compagnia Creme&Brulè porterà al Parco delle Canapiglie – sabato 7 settembre – il primo circo con gli animali di fuoco. Nella stessa giornata camminerà su un filo a tanti metri di altezza, sopra il naso di tutti, il funambolo Brillo. Il Parco delle Canapiglie sarà anche sede della poesia degli spettacoli itineranti de La Nuvola Girovaga, che corteggia il pubblico con bolle di sapone e incursioni clownesche, delle incursioni della giocoliera Daniela Cardellini e della clown Donatella Morabito.

Nasu all’insù e meraviglia per le altezze raggiunte dalle acrobazie aeree del CircoSottovuoto che, con un mix di abilità tecniche e teatralità, riesce a trasmettere emozioni forti e a rafforzare l’importanza del circo come forma d’arte in continua evoluzione. (Largo Mengaroni il 14 settembre). Torna anche nell’edizione 24 la poesia e bellezza della famiglia Girovago & Rondella unita all’estetica della compagnia Dromosofista e del loro Teatro Mobile. A Largo Mengaroni il 14 e 15 settembre proporranno Manoviva, per invitare il pubblico ad azioni nuove e sorprendenti: entrare in un autobus urbano e scoprirvi dentro un vero teatro, sbirciare in una scatola chiusa e trovarvi una riunione di automi. Oltre all’immagine, anche l’aspetto sonoro in questo teatro senza parole ha un’importanza fondamentale. Il suono acustico o elettronico è quasi sempre elaborato dal vivo.

Due Varietà sono attesi debutti: il 7 settembre il Circo Possibile accompagnerà in un viaggio attraverso il tempo che racconta il meraviglioso mondo del Circo in continua evoluzione. Giullari, trampolieri, giocolieri, clown impegnati in trovate sceniche ed invenzioni teatrali incastonate in una macchina scenica versatile e trasformista per una regia e un cast di eccezione. Il 13 settembre con Underdog circus, spettacolo coprodotto con Melting Pot / Collettivo Flaan: sei artisti straordinari daranno vita a una serie di performance mozzafiato, che spaziano dall’acrobatica di coppia al verticalismo, dalla giocoleria all’equilibrismo su sfera. Le tecniche circensi si intrecciano con il beatbox, il clown e gli hula hoop, creando un mosaico di talenti che celebra la resilienza e il desiderio di riscatto.

Si punta quest’anno più che ai grandi nomi del panorama del Circo Contemporaneo e del Teatro alla qualità di artisti e compagnie forse meno noti ma di certo dotati di energia, capacità di coinvolgimento, bellezza esistenziale oltre che perizia tecnica ed artistica. Sono elementi fondamentali quando si organizza un evento artistico lontano dalle vetrine illuminate e lucide del Centro e si cerca, con il Circo, di portare bellezza e poesia dove sembrano non esserci. La scelta degli Artisti è stata dunque guidata da questa esigenza parallela di Bellezza e Maestria tecnica ed Artistica ma anche di capacità empatica e esperienza al confronto con un pubblico popolare e non elitario. direzione artistica Nicola Danesi de Luca co-direttore artistico del festival Anomalie.

LUOGHI: Anomalie nasce per diffondere il fascino del nuovo circo contemporaneo in contesti periferici e spesso più vulnerabili, trasformandoli in un crocevia di incontri, socialità e cultura, incontrando le comunità che lo attraversano e stabilendo connessioni con le realtà socio-culturali che lo animano. Casa di ANOMALIE sono le Torri di Roma Est: dal Parco delle Canapiglie, tra i quartieri di Torre Spaccata e Torre Maura fino a TorBella Monaca, a ridosso del cerchio magico, il confine sociale prima ancora che geografico, del Grande Raccordo Anulare. Il Parco delle Canapiglie sarà luogo centrale della prima parte del festival – nelle giornate del 31 agosto e 6, 7, 8 settembre – con la nascita di un piccolo villaggio dell’Anomalia. In questa edizione ANOMALIE abita anche – e straordinariamente per la prima volta – un luogo nevralgico del quartiere di Tor Bella Monaca: la piazza pubblica di Largo Ferruccio Mengaroni. Nella seconda parte del festival – nelle giornate del 13, 14, 15 settembre – la piazza, recentemente ristrutturata, palcoscenico ideale per un percorso di riappropriazione e riqualificazione di un territorio marginalizzato, da ridisegnare e riscoprire.

L’IMMAGINARIO: il Circo e la StreetArt per disegnare le periferie

Il Festival prende vita nel paesaggio urbano definito dalle suggestioni visive del collettivo di giovanissimi creativi 610- street artists, writers, photo visual and grafic makers ideatori e realizzatori delle scenografie effimere ed immersive. L’incontro fra il circo di creazione contemporaneo e la street art rappresenta un ritorno alle origini che risuona di contemporaneità. L’obiettivo è trasformare gli spazi del Parco delle Canapiglie e di Largo Mengaroni in un’anomala piazza che celebra la periferia e la strada, che trasuda vita ed emozione e naturalmente diventa ispiratrice ed espressione della creazione artistica contemporanea, della quale il circo e la street art sono declinazioni spontanee, oniriche. La street crew 610 apre il festival con la serata Risuono Urbano, il 31 agosto.

Il festival Anomalie la sperimentazione in periferia è dedicato alle periferie romane, immaginato e prodotto dal Kollatino Underground dal 2007.

Direzione artistica di Chiara Crupi e Nicola Danesi de Luca. Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.

Il progetto Anomalie, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Ufficio stampa: Artinconnessione

Giulia Massimini 3403277470 – artinconnessione@gmail.com

ANOMALIE 24

LA SPERIMENTAZIONE IN PERIFERIA – 18° edizione

Festival di nuovo circo contemporaneo

Gli spettacoli sono in prevalenza Senza Parole e adatti a Tutto il pubblico

(età, lingua, genere)

31 agosto | 6 – 7 – 8 settembre

Parco Canapiglie – Ingresso via delle Canapiglie angolo via delle Pispole,

Torre Maura, Roma Municipio 6

COME ARRIVARE _ Info e mobilità sostenibile

Metro: – C – TORRE MAURA a piedi e in bicicletta ; Bus: 106 – 313 Treno: – FC1

13 – 14 – 15 settembre

Largo Mengaroni – Tor Bella Monaca, Roma – Municipio 6

COME ARRIVARE _ Info e mobilità sostenibile

Metro C: Fermata Torre Gaia ; Bus: 20 – 059 – 057

Biglietti

gratuito per i residenti del Municipio Roma 6

10 euro abbonamento giornaliero

Acquista online dal 26 agosto

web www.anomaliecircusfest.net