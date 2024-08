Altra sorpresa agli US Open: dopo Alcaraz, eliminato anche Djokovic

Incredibile agli Us Open: dopo Alcaraz, fuori anche Djokovic. Il numero due del mondo è stato sconfitto al terzo turno dall’australiano Alexei Popyrin

La caduta degli dei del tennis si materializza a New York. Dopo Alcaraz, anche Novak Djokovic è fuori dagli Us Open. Il campione serbo è stato sconfitto al terzo turno dall’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del ranking: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

Per il 37enne, quattro volte campione a New York, è la prima eliminazione al terzo turno agli US Open in 18 anni. A fine match, Novak non riesce a contenere il suo rammarico: “Per me è stata una partita orribile. Diametralmente opposto l’umore del rivale Popyrin: “Essere al quarto turno di uno Slam battendo il più grande di tutti i tempi è incredibile”.

Eliminato dagli Us Open anche Lorenzo Musetti, sconfitto in 4 set dallo statunitense Brandon Nakashima. Appuntamento rimandato per l’azzurro, dunque, con la sua prima volta negli ottavi di finale degli Us Open di tennis. Il punteggio: 6-2, 3-6, 6-3, 7-6. Tanti rimpianti per Musetti, che nel quarto set, poi perso al tie break, era avanti 4-0 ma si è fatto rimontare e non è riuscito a portare la partita al quinto.