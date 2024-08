Al via oggi la vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis

Quanto costano i biglietti per i concerti della reunion degli Oasis: la vendita dei ticket, anche per le date che si sono aggiunte, sarà attiva dalle 10 del 31 agosto

La reunion degli Oasis, arrivata qualche giorno fa dopo 15 anni, ha mandato i fan in fibrillazione. Il duo si esibirà nel Regno Unito e in Irlanda nel 2025 e in tanti sono pronti a vivere la ‘trasferta’ per poter dire: “Io c’ero”. E, a causa dell’immensa richiesta, sono state aggiunte nuove date, nelle città già annunciate: il 16 luglio a Manchester, Heaton Park; il 30 luglio a Londra, Wembley; il 12 agosto a Edimburgo, Murrayfield Stadium.

Con il via alle vendite dei biglietti (le 10 italiane di oggi) sono stati rivelati i costi dei singoli ticket. Come previsto, ci sarà da mettere mano al portafoglio. Il range è quello che va dalle 70 alle 500 sterline (80 – 600 euro), in base al settore prescelto.

I COSTI DEI BIGLIETTI

Per Cardiff, al Principality Stadium, si parla di 150 sterline per i posti fronte palco, dai 73 alle 205 per i posti a sedere. Poi ci sono il Premium standing package a 215 sterline, il Premium seat package a 270, il Merchandise & Exhibition Fan Package che va dai 355 ai 405 e il Pre-show party & Exhibition Fan Package che va dai 455 alle 505 sterline. I prezzi sono molto simili a quelli di Edimburgo.

All’Heaton Park di Manchester, città natale degli Oasis, serviranno 148.50 sterline per il fronte palco, 269,50 per l’hospitality aerea, 353.5 per il Merchandise & Exhibition Fan Package e 453.50 per il Pre-show party & Exhibition Fan Package.

Prezzi diversi anche per Londra: fronte palco 151.25 sterline, dai 74.25 alle 206.25 per i posti a sedere. Per il Premium standing package si arriva a 216.25 sterline, per il Premium seat package a 271.25, per il Pre-show party & exhibition fan package si va da 456.25 a 506.25 sterline. Infine, per il Merchandise & Exhibition fan package da 356.25 a 406.25 sterline.