“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 fa tappa nella Tuscia

Il programma “A Sua immagine” oggi pomeriggio su Rai 1 fa tappa nella Tuscia. Con “Le Ragioni della Speranza”, invece, a San Miniato al Monte

La Tuscia, la zona a nord di Roma ricca di bellezze sia artistiche che storiche e paesaggistiche, è al centro del nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti in onda sabato 31 agosto alle 16.15 su Rai 1. Si parte dallo splendido Palazzo Farnese di Caprarola, uno dei gioielli dell’architettura italiana e residenza di una delle più potenti famiglie del Rinascimento e non solo. La responsabile del sito Adele Trani e l’architetto Marina Cogotti mostrano la splendida Scala Elicoidale, il Giardino all’Italiana e i suoi splendidi giochi d’acqua, la Sala dei Fasti e la Sala dei Sogni, residenza privata del Cardinale.

Con Alessandra Conti si va alla scoperta dell’oasi naturalistica del lago di Vico, e con Tommaso Valeri si visita il delizioso borgo di Ronciglione, patria di Marco Mengoni, eletto “Borgo dei borghi” nel 2023, nonché la vicina Basilica paleocristiana di Sant’Eusebio, una perla sconosciuta ai più, ma tappa fondamentale per i pellegrini della Via Francigena della quale parlerà l’archeologo e storico Pietro Lateano. L’inviato Paolo Balduzzi sarà, invece, in un altro luogo ricco di spiritualità e bellezza antica: la splendida Basilica di Sant’Elia, un capolavoro del XI secolo che vale davvero la pena scoprire.

Per “Le Ragioni della Speranza”, prosegue il cammino di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi alla scoperta delle abbazie italiane. Questo sabato tappa a Firenze, dominata dall’alto dalla splendida abbazia di San Miniato al Monte, antico presidio di pace, di bellezza, di speranza, dove la presenza di alcuni monaci olivetani è punto di riferimento prezioso per molti. I ragazzi vedranno in che modo i monaci di Firenze si aprano al mondo e perché l’abbazia può essere considerata un luogo di dialogo e una “porta del cielo”, come recita l’iscrizione all’ingresso. I monaci, infine, faranno “assaggiare” uno dei loro prodotti più squisiti: il gelato.