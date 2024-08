Sorteggi Champions League: avversarie e calendario delle italiane

Sorteggi Champions League: ecco le avversarie delle 5 italiane e le partite in casa e in trasferta. Primo anno con il girone unico e con 8 partite di ‘qualificazione’ per ogni squadra

Giornata di sorteggi di Champions League per le 5 squadre italiane impegnate nella competizione. Che saranno attese, in questa prima edizione con il girone unico e 8 partite di ‘qualificazione’ per ogni squadra, da grandi sfide. Inter e Juventus, per esempio, se la dovranno vedere con il Manchester City, mentre il Milan ha trovato Real Madrid e Liverpool, e i Blancos di Carlo Ancelotti, campioni in carica, saranno avversari anche dell’Atalanta, che ha in calendario anche una gara con il Barcellona. Per il Bologna, poi, ancora il Liverpool e, tra le altre, il Borussia Dortmund. Sabato le date delle partite.

Dopo questa fase, le prime 8 classificate del girone unico accedono agli ottavi, mentre le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli ‘spareggi’ contro quelle classificate tra il 17° e il 24° posto. Gli otto club che superano gli spareggi accedono anche loro agli ottavi.

Ecco le prime avversarie delle 5 italiane:

INTER: Lipsia (casa), Manchester City (trasferta), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Young Boys (trasferta), Monaco (casa) e Sparta Praga (trasferta).

Lipsia (casa), Manchester City (trasferta), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Young Boys (trasferta), Monaco (casa) e Sparta Praga (trasferta). MILAN: Real Madrid (trasferta), Liverpool (casa), Bruges (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (trasferta), Slovan Bratislava (trasferta), Girona (casa).

Real Madrid (trasferta), Liverpool (casa), Bruges (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (trasferta), Slovan Bratislava (trasferta), Girona (casa). JUVENTUS: Manchester City (casa), Lipsia (trasferta), Benfica (casa), Bruges (trasferta), Psv Eindhoven (casa), Lilla (trasferta), Stoccarda (casa), Aston Villa (trasferta).

Manchester City (casa), Lipsia (trasferta), Benfica (casa), Bruges (trasferta), Psv Eindhoven (casa), Lilla (trasferta), Stoccarda (casa), Aston Villa (trasferta). ATALANTA: Real Madrid (casa), Barcellona (trasferta), Arsenal (casa), Shakhtar Donetsk (trasferta), Celtic Glasgow (casa), Young Boys (trasferta), Sturm Graz (casa) e Stoccarda (trasferta).

Real Madrid (casa), Barcellona (trasferta), Arsenal (casa), Shakhtar Donetsk (trasferta), Celtic Glasgow (casa), Young Boys (trasferta), Sturm Graz (casa) e Stoccarda (trasferta). BOLOGNA: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (trasferta), Shakhtar Donetsk (casa), Benfica (trasferta), Lilla (casa), Sporting Lisbona (trasferta), Monaco (casa), Aston Villa (trasferta).