Paralimpiadi: da Raimondi a Boggioni, arrivano altre medaglie per l’Italia

Paralimpiadi, Raimondi oro nei 100 rana: “Volevo questa medaglia a tutti i costi”. A medaglia anche Boggioni nei 100 stile libero S5 e Gilli nei 100 dorso

Stefano Raimondi conquista la prima medaglia d’oro di giornata per l’Italia, la seconda nel nuoto, ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il 26enne azzurro conferma il titolo conquistato a Tokyo, dominando la gara e chiudendo in 1:05.28. Argento per il francese Hector Denayer (1:05.91), bronzo al tedesco Maurice Wetekam (1:07.04). Sesto Riccardo Menciotti in 1:10.26.

“Volevo questa medaglia a tutti i costi e l’ho cercata fin dai primi metri. Forse un po’ troppo, infatti gli ultimi 15-25 metri non ne avevo più. Prima di partire ho pensato: ‘Se il francese è davanti lo vedo, se sta rimontando sentirò il pubblico in delirio’, e così è stato. L’ho spuntata anche questa volta”. Lo ha detto Stefano Raimondi, oro nei 100 rana SB9 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, nella zona mista de La Defense Arena.

“Rabbia per il quarto posto di ieri? Me lo state chiedendo in tanti. In verità ieri non c’è stata rabbia, la gara di ieri mi ha dato più consapevolezza di tutta la preparazione e di quello fatto. E quindi oggi sapevo cosa potevo fare, ero consapevole di avere tutti i mezzi per vincere o comunque giocarmela”, ha concluso il 26enne azzurro.

Carlotta Gilli conquista la sua seconda medaglia ai Giochi Paralimpici di Parigi. La 23enne nuotatrice torinese, dopo l’oro vinto ieri nei 100 farfalla, porta a casa il bronzo nella finale nei 100 dorso S13, con il tempo di 1:08.08. Oro per la statunitense Gia Pergolini (1:04.93), argento all’irlandese Roisin Ni Riain (1:07.27).

“Il mio obiettivo era vincere il bronzo, sapevo benissimo che le prime due erano più forti, quelle dietro non sapevo cosa potessero fare. Era un enorme punto interrogativo, però sono soddisfatta”. Lo ha detto Carlotta Gilli dopo aver conquistato la sua seconda medaglia ai Giochi Paralimpici di Parigi, un bronzo nei 100 dorso S13.

“Per ora sto bene, siamo solo all’inizio di questa lunga settimana di gare, ma posso dire di essere abituata, mi alleno per questo e cerco di reggere tutto al meglio– ha aggiunto la 23enne azzurra- Un pubblico così è davvero bello, e pensare che ci sono tanti miei familiari e amici praticamente a bordo vasca, vista la vicinanza delle tribune, è davvero bellissimo”.

Monica Boggioni centra la doppietta ai Giochi paralimpici di Parigi 2024 e porta a casa la prima medaglia di oggi per l’Italia, la decima in totale finora. Dopo il bronzo di ieri nei 200, la 26enne nuotatrice azzurra ha conquistato il terzo posto anche nei 100 stile libero S5, ripetendo così il doppio bronzo di Tokyo.

Nella gara dei 100, stesso podio di ieri nei 200: Boggioni ha terminato la sua gara in 1:21.74, oro alla britannica Tully Kearney (1:15.10), argento per l’ucraina Irina Poida (1:17.37).

“HO DATO TUTTA ME STESSA PER QUESTA MEDAGLIA”

“Per questa medaglia ho cercato di dare tutta me stessa, cercando di rimontare nella seconda vasca. C’era anche un pochino di rabbia per la gara di ieri, perché anche se sono felicissima per il bronzo è mancato qualche metro per mettere la mano davanti alle avversarie. È sempre bello gareggiare qui, davanti a così tante persone”. Lo ha detto Monica Boggioni nella zona mista de La Defense Arena dopo aver conquistato il bronzo nei 100m stile libero S5 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024.

“Anche se le due medaglie finora conquistate sono le stesse di Tokyo sono felice, perché è difficile riconfermarsi, e il contesto, le avversarie e i tempi sono tutti diversi. Questo sottolinea anche il percorso di crescita e il lavoro che c’è stato per arrivare qui. Tokyo mi ha lasciato tanta fame agonistica, sono stati tre anni molto intensi in cui non abbiamo lasciato nulla al caso. E finora sono abbastanza contenta, mancano ancora tante gare”, ha concluso l’azzurra.