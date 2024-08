Mattia Amati nelle radio e in digitale con “Roberto”

Fuori il nuovo singolo di Mattia Amati dal titolo “Roberto”. Il brano, realizzato in collaborazione con Marco Carnesecchi, è il più leggero scritto finora

Fuori il nuovo singolo di Mattia Amati dal titolo “Roberto”. Il brano, realizzato in collaborazione con Marco Carnesecchi, è il più leggero scritto finora dal cantautore toscano. Il pezzo parla di Roberto, un ragazzo sulla trentina che vive la vita in maniera molto spensierata: ne combina sempre una, ha sempre la battuta pronta e quando beve si dimentica chi è. Ma alla fine è un bravo ragazzo con un grande cuore.

“Roberto per me è sapere accettare i propri difetti e convivere con proprio carattere. Questa volta ho voluto provare scrivere in maniera diversa dal solito, andando a giocare con le parole; rispetto a tante altre canzoni che ho scritto, la fine del testo è la chiave di lettura di tutto il pezzo.”

Scopri il brano: https://distrokid.com/hyperfollow/mattiaamati/roberto/

BIO:

Mattia Amati, al secolo Mattia Passerini (09/09/1997) nasce a Sesto Fiorentino, nel quartiere di Viale Togliatti. Deve il suo amore per la musica ai suoi genitori che, fin dai primi anni di vita, gli hanno permesso di conoscerla e percepirne le vibrazioni. Ancora oggi, è particolarmente vivo il ricordo dei concerti vissuti insieme e di quei momenti che, sulle note di Mango, Battiato e Ligabue, rimangono impressi nella memoria di un bambino. Non c’è un genere che predilige, poiché è la musica stessa che ama, in tutte le sue note, vibrazioni e sfaccettature. Tuttavia, vista la sua indole ed essendosi formato musicalmente sulla poetica di Dalla, Battisti e De Gregori, predilige il cantautorato italiano. A giugno 2019 pubblica il suo primo singolo “Ancora un po’” prodotto da Matteo Magrini con il quale, nei mesi successivi, realizza il suo primo EP “Fermo Immagine”. Nel settembre 2021 pubblica il suo nuovo EP “Interno 8” prodotto da Samuele Proto. A marzo 2023 iniziano i lavori con Marco Carnesecchi per la realizzazione del suo nuovo progetto, in uscita a fine 2024 e anticipato dai singoli “Un domani in forse”, “Sopra un vetro”, “London View” e “Roberto”.