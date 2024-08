La premier Meloni con Giorgetti su X: “Assegno unico, diffidate dalle ricostruzioni”

“Sull’assegno unico diffidate dalle ricostruzioni, la manovra è ancora da scrivere”, dice la premier Meloni in un video con il ministro dell’Economia e delle Finanze

“No, il Governo Meloni non abolirà l’assegno unico nella prossima legge di bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra”. Così su X la presidente Giorgia Meloni ribadisce la posizione del suo governo sull’Assegno Unico. In un video con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la premier smentisce qualsiasi ipotesi che contempli tagli agli assegni per i figli a carico nella prossima manovra.

“BATTAGLIA IN EUROPA”

“Leggiamo ogni giorno ricostruzioni di quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere”, dice Meloni. “Oggi l’ultima notizia- spiega- sarebbe che saremmo in procinto di abolire l’assegno unico, quell’assegno unico che noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione Europea ci dice che dovremmo darlo anche a tutti i lavoratori immigrati che esistono in Italia, il che vuol dire uccidere di fatto l’assegno unico”.

E chiosa: “Siccome la legge di bilancio ancora la dobbiamo scrivere, diffidate dalle ricostruzioni”. In precedenza, una nota del Mef descriveva come “Fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra”.

SCHLEIN: “GRAVISSIMO SE IL GOVERNO INTENDESSE CANCELLARE L’ASSEGNO”

“Sarebbe gravissimo se il governo intendesse cancellare l’assegno unico familiare, uno strumento universale che ha molto aiutato le famiglie e che è molto apprezzato e per cui il Pd si è molto battuto e che intende difendere”, ha detto, invece, la segretaria del Pd Elly Schlein, come riporta La Repubblica. “Noi continueremo a difendere questo strumento anche nella prossima manovra“, ha assicurato Schlein a margine della Festa dell’Unità di Abbadia San Salvatore.