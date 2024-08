Gallozzi Group apre una nuova filiale negli Stati Uniti

Gallozzi Group continua la sua strategia di espansione internazionale con l’apertura di una nuova filiale negli Stati Uniti, rafforzando ulteriormente la propria rete globale

Gallozzi Group continua la sua strategia di espansione internazionale con l’apertura di una nuova filiale negli Stati Uniti, rafforzando ulteriormente la propria rete globale. Dopo aver stabilito sedi in Inghilterra, Olanda, Turchia e Cina, il gruppo ha inaugurato la GF Logistic USA Corp. in New Jersey, segnando un passo significativo nel mercato nordamericano.

La nuova sede americana rappresenta un tassello cruciale nel piano di crescita del gruppo, che ora conta 11 business units all’estero. Con tre sedi in Inghilterra, due in Cina, tre in Turchia, una in Olanda, una a Montecarlo e la recente apertura negli Stati Uniti, il Gallozzi Group si posiziona come un player chiave nel settore logistico internazionale.

In Italia, oltre alla sede centrale di Salerno, le filiali di Parma e Verona continuano a svolgere un ruolo strategico nel presidio delle principali aree del nord Italia. Il gruppo ha già in cantiere nuove aperture in Germania, Spagna e sulla costa ovest degli Stati Uniti, mentre altre destinazioni sono in fase di valutazione.

Enrico Gallozzi, presidente di GF Logistic SpA, ha sottolineato l’importanza della nuova sede negli Stati Uniti, che non solo faciliterà i traffici commerciali tra Italia e USA, ma amplierà anche i collegamenti logistici con il resto del mondo. “Il nostro gruppo è in grado di operare in diverse aree globali, mantenendo alti standard di qualità, e siamo pronti ad accompagnare le aziende manifatturiere nell’espansione sui mercati internazionali,” ha dichiarato.

Agostino Gallozzi, presidente del Gallozzi Group, ha evidenziato come l’internazionalizzazione sia sempre più fondamentale per competere in un mercato globalizzato. La logistica, integrata nella catena del valore, sta diventando un elemento cruciale nella scelta dei consumatori a livello mondiale. Con l’apertura negli Stati Uniti, il gruppo gestisce ora 22 business units, di cui 11 all’estero.

Vincenzo Gallozzi, consigliere di amministrazione del gruppo e presidente di GF China, ha aggiunto che l’espansione negli USA, insieme alla presenza consolidata in Cina, Mediterraneo e Nord Europa, permette al gruppo di creare un “anello logistico” globale, con un enorme potenziale di crescita nei prossimi anni.

Il Gallozzi Group continua quindi a consolidare la sua posizione come leader nel settore della logistica, puntando su qualità e innovazione per sostenere la competitività delle aziende italiane e internazionali sui mercati globali.