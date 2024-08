Dupilumab possibile opzione di cura per il pemfigoide bolloso

Grazie alla sua capacità di eliminare vescicole e prurito con un favorevole profilo di sicurezza, dupilumab può essere usato per i pazienti affetti da pemfigoide bolloso

Grazie alla sua capacità di eliminare vescicole e prurito con un favorevole profilo di sicurezza, dupilumab dovrebbe essere preso in considerazione dai medici per il trattamento dei pazienti affetti da pemfigoide bolloso, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology (JDD).

Il pemfigoide bolloso è la malattia bollosa subepidermica autoimmune più comune, che classicamente si presenta con placche eczematose o orticarioidi intensamente pruriginose e bolle tese nei pazienti anziani. La forma lieve o localizzata può essere controllata con corticosteroidi topici, tuttavia le forme più gravi sono spesso difficili da trattare.

L’immunosoppressione sistemica con corticosteroidi orali rimane il trattamento di prima linea per i casi diffusi, ma spesso comporta effetti collaterali dannosi, anche se è efficace. Gli agenti di seconda e terza linea per le malattie recalcitranti comprendono una vasta gamma di immunosoppressori come il micofenolato mofetile, il metotrexato, l’azatioprina, la ciclofosfamide e le tetracicline. I casi recalcitranti sono spesso trattati con immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) e rituximab.

«Più di recente, dopo la dimostrazione dell’importanza delle interleuchine (IL)-4 e IL-13 nelle malattie autoimmuni bollose, dupilumab è diventata un’opzione terapeutica plausibile» hanno scritto il primo autore Austinn Miller, del Dermatology Associates of Tallahassee in Florida e colleghi.

Analisi di una serie di casi

In questa analisi di una serie di casi, retrospettiva e multicentrica, 30 adulti hanno ricevuto una dose di carico di dupilumab di 600 mg seguita da una dose di mantenimento di 300 mg con una frequenza di somministrazione variabile in base alle necessità del paziente. I periodi di trattamento variavano da 2 a 100 settimane e il 73,3% dei soggetti ha ricevuto dupilumab ogni due settimane.

La risposta al trattamento è stata determinata dal miglioramento della formazione di vescicole e del prurito e classificata su una scala Likert a 5 punti insieme agli endpoint definiti da Murrell et al:

1. Nessuna risposta (fallimento del trattamento)

2. <25% (risposta minima)

3. >25%, <75% (risposta moderata)

4. >75%, <100% (risposta marcata)

5. 100% (remissione completa)

Con dupilumab un paziente su due in remissione completa

I risultati hanno mostrato che il 50% dei pazienti trattati con dupilumab per il pemfigoide bolloso ha ottenuto la remissione completa delle lesioni vescicolari, altri otto pazienti (26,7%) hanno riportato una marcata riduzione della formazione di vesciche e rispettivamente quattro e tre pazienti hanno segnalato rispettivamente risposte moderate e minime.

Sedici pazienti (53,3%) hanno raggiunto una remissione completa del prurito, nove (30%) hanno ottenuto una risposta marcata, due una risposta moderata e tre una risposta minima.

Solo in un soggetto si è verificata una reazione nel sito di iniezione come effetto collaterale. Un paziente è deceduto per cause naturali, uno ha interrotto il trattamento a causa di una risposta inadeguata e due sono stati persi al follow-up. I restanti 27 pazienti hanno richiesto di continuare il trattamento con dupilumab. Inoltre nove hanno eliminato altri trattamenti concomitanti e hanno proseguito la terapia con il solo dupilumab.

Alcuni dei benefici osservati con dupilumab possono essere spiegati dalla risposta Th2 dominante nella pemfigoide bolloso. Le citochine IL-4 e IL-13 sono cruciali per propagare la dominanza della risposta Th2 attraverso le loro azioni su recettore alfa della IL-4, entrambe sono prodotte da cellule Th2, granulociti e monociti/macrofagi e hanno il potenziale di promuovere la differenziazione delle cellule Th2 e B. Inoltre entrambe amplificano la produzione di IgE e IgG4. La IL-4 può sopprimere le cellule Th1, determinando un circuito di feedback positivo che amplifica lo squilibrio Th2 e contribuisce anche all’attivazione e alla degranulazione dei mastociti e degli eosinofili.

«La nostra serie mostra le potenzialità di un trattamento personalizzato flessibile rispetto ai farmaci concomitanti e agli intervalli di dosaggio. La maggior parte dei pazienti è migliorata abbastanza da consentire la riduzione graduale di altri trattamenti o il passaggio alla monoterapia con dupilumab» hanno concluso gli autori. «Questo è un importante vantaggio, dal momento che molte terapie tradizionali utilizzate per il pemfigoide bolloso comportano effetti collaterali tossici e richiedono un monitoraggio più stretto. Inoltre, a seconda delle risposte dei pazienti, alcuni intervalli di dosaggio di mantenimento sono stati aumentati fino a 8 settimane, mitigando così i rischi e i costi legati a una somministrazione più frequente».

