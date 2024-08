Atassia di Friedreich: arrivano dati positivi per la terapia genica LX2006

Lexeo Therapeutics ha pubblicato i nuovi dati intermedi della terapia genica sperimentale LX2006, che ha ridotto significativamente l’ipertrofia in pazienti con atassia di Friedreich

Lexeo Therapeutics ha pubblicato i dati intermedi della Fase I/II della sua terapia genica sperimentale LX2006, che ha ridotto significativamente l’ipertrofia nei pazienti affetti da atassia di Friedreich. Sebbene promettenti, i dati provvisori provengono da un numero ridotto di pazienti: finora sono stati trattati con LX2006 solo 11 pazienti, quattro dei quali presentavano un indice di massa ventricolare sinistra (LVMI) elevato al basale. In tre di questi pazienti, il ventricolo sinistro si è ridotto di oltre il 10% a 12 mesi, superando così una “soglia di miglioramento clinicamente significativa”, ha dichiarato Sandy See Tai, Chief Development Officer di Lexeo.

LX2006 ha anche mostrato un “modello favorevole di miglioramento post-trattamento”, ha aggiunto See Tai. A 12 mesi, la riduzione mediana dell’LVMI è stata dell’11,4%, mentre lo spessore della parete laterale del ventricolo sinistro, noto per essere un indicatore precoce dell’ipertrofia ventricolare, è diminuito del 13,6% nello stesso periodo. Due pazienti sono stati seguiti per 18 mesi, e la loro riduzione media dell’LVMI è migliorata del 18,3%.

Il trattamento con LX2006 ha avuto effetti positivi anche sui principali biomarcatori. I livelli di troponina I ad alta sensibilità, un indicatore di danno miocardico, sono diminuiti in media del 53,3% in tutti i partecipanti a 12 mesi. Inoltre, i livelli della proteina frataxina, che sono anormalmente ridotti nell’atassia di Friedreich, sono aumentati in tutti i pazienti valutati.

Per quanto riguarda la sicurezza, la terapia genica in sperimentazione è stata ben tollerata senza eventi avversi gravi correlati al trattamento. Lexeo non ha rilevato segni di attivazione del complemento o altri segnali di immunogenicità, né sono stati riscontrati danni cardiaci o epatici. Tutti gli effetti collaterali sono stati transitori e nessuno dei pazienti ha abbandonato lo studio.

“Troviamo questi dati molto incoraggianti”, ha dichiarato See Tai, sottolineando che gli effetti della terapia genica sullo spessore della parete laterale e sulla troponina I “evidenziano ulteriormente il potenziale impatto terapeutico di LX2006”. Insieme ai risultati sull’LVMI, i dati forniscono una maggiore certezza di un effetto terapeutico complessivo sostenuto e costante.

Atassia di Friedreich

L’atassia di Friedreich è una malattia genetica rara, progressiva e degenerativa che colpisce il sistema nervoso e i muscoli. È causata da mutazioni nel gene della frataxina (FXN), che portano a una produzione ridotta o anomala di questa proteina. La frataxina è essenziale per il normale funzionamento dei mitocondri, che sono le centrali energetiche delle cellule. La carenza di frataxina provoca un accumulo di ferro nei mitocondri, danneggiando le cellule nervose e muscolari.

I sintomi della malattia includono difficoltà nella coordinazione dei movimenti (atassia), debolezza muscolare, problemi di equilibrio, difficoltà nel camminare, scoliosi, e problemi cardiaci come la cardiomiopatia. L’atassia di Friedreich può anche causare diabete e perdita della vista o dell’udito. La malattia inizia solitamente nell’infanzia o nell’adolescenza e peggiora nel tempo, portando spesso alla necessità di una sedia a rotelle entro pochi anni dall’esordio. Non esiste una cura definitiva, ma le terapie e i trattamenti sintomatici possono migliorare la qualità della vita dei pazienti.

La terapia genica LX2006

LX2006 è una terapia genica in fase di sperimentazione che agisce veicolando, attraverso un vettore virale adeno-associato, una copia funzionale del gene della frataxina specificamente nelle cellule del miocardio, ripristinando così la normale funzione mitocondriale del cuore. Gli studi preclinici hanno dimostrato che LX2006 è in grado di invertire le anomalie cardiache in modelli di malattia, oltre a presentare un buon profilo di sicurezza generale.

Secondo l’annuncio dell’azienda, Lexeo intende fornire ulteriori dettagli sullo studio, nonché su una prossima biopsia cardiaca, in occasione di un futuro congresso medico.