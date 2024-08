A Mantova sta per arrivare la mostra “Art Is Love Made Visible”

Dal 31 agosto al 18 settembre la galleria M.A.D. Mantova Art Design di Lucia Quasimodo (in via Cavour 59 a Mantova) presenta la mostra “Art Is Love Made Visible”

Dal 31 agosto al 18 settembre la galleria M.A.D. Mantova Art Design di Lucia Quasimodo (in via Cavour 59 a Mantova) presenta la mostra “Art Is Love Made Visible“, che permetterà ai visitatori di immergersi nell’affascinante mondo di una coppia di artisti che, attraverso loro opere, riescono a raccontare con grande efficacia la contemporaneità: parliamo di Vava Venezia Dellert e Thomas Dellert.

Il vernissage della mostra si terrà il 31 agosto alle ore 18 (ingresso libero), con la presentazione critica a cura del Prof. Paolo Ceriani.

In “Art Is Love Made Visible” verrrano esposte alcune delle serigrafie stampate a mano realizzate da Thomas Dellert per Andy Warhol ed altre stampe di dipinti a tecnica mista, insieme alle opere di arte digitale contemporanea firmate da Vava Venezia Dellert.

Curatori della mostra sono Lucia Quasimodo e il Prof. Paolo Ceriani.

THOMAS DELLERT BERGH è noto anche come THOMAS DELLERT DELLACROIX e TOMMY DOLLAR, uno pseudonimo datogli da ANDY WARHOL a New York nel 1980 quando realizzò per lui alcune serigrafie stampate a mano.

Nato il 12 luglio 1963, è un artista multimediale, fotografo, pittore, attore, cantante, cantautore, poeta, regista, stilista e decoratore d’interni svedese. Come fotografo d’arte contemporanea vanta più di 50 mostre internazionali in musei e gallerie, molte copertine di riviste internazionali di fotografia d’arte e numerosi reportage. È presente in importanti collezioni come la collezione della famiglia reale svedese, la collezione Absolut vodka e Mercedes Benz Molte sue opere sono esposte in luoghi prestigiosi come il Castello Reale di Svezia e il Washington DC Holocaust Memorial Museum.

Le sue opere sono sia satiriche che informative e vogliono trasmettere la consapevolezza della profonda oscurità nella natura umana, ma anche una luce splendente di speranza per l’umanità.

VAVA VENEZIA DELLERT si è laureata all’Università di Saint Leo in Florida in Arti Liberali, con Psicologia e Scienze Politiche come materie principali. Si è inoltre diplomata alla Graham Webb Academy come Maestra Colorista e Hair Stylist e sta studiando per laurearsi in Sicurezza Digitale alla Thomas Edison State University.

Venezia si cimenta nell’arte Neo-Dadaista e nel Nuovo Surrealismo, in quanto entrambi riflettono il suo senso dell’umorismo ed innocenza nei confronti della vita e della morte. Con le sue fotografie rivela momenti intimi di una donna che si guarda allo specchio: misteriosa, giocosa ma allo stesso tempo solitaria, nostalgica e persa in un labirinto di sogni. Come Cindy Sherman, Barbara Kruger e Sophie Calle si colloca tra le artiste Pop Art del Me Too.

La mission di Vava Venezia è quella, attraverso le sue opere, di porre l’attenzione su temi sensibili ed emotivi e provocare reazioni che possano migliorare le vite delle persone. In uno dei suoi progetti più recenti, “Selfish Selfies”, ha documentato il suo viaggio attraverso depressione, disturbi alimentari e tentativi di suicidio per giungere alla trasformazione in Vava, sua forma attuale. L’obiettivo di “Selfish Selfies” è incoraggiare le donne di ogni etnia ad accettare la bellezza in tutte le sue forme e rendersi conto che possiamo far avverare ogni nostra aspirazione persino attraversando traumi e dolori. Il progetto ha avuto un immenso successo e visibilità mondiale, apparendo nel numero 81 del !Lens Magazine” (giugno 2021), dedicato a vincitore e finalisti della gara internazionale in collaborazione con Art Magazine e la Biennale di Firenze. Le sue opere, come fotografa fianlista, sono state esposte alla Biennale di Firenze del 2021, incentrata sul tema “Eterno Femminile / Eterno Cambiamento”. Nel corso degli ultimi due decenni le opere di Vava Venezia sono state esposte in mostre personali e collettive, fiere artistiche, gallerie online e pubblicate in varie riviste internazionali di arte e fotografia.

ELENCO OPERE “ART IS LOVE MADE VISIBLE”

Thomas Dellert

“American Icons – Marilyn Monroe and Andy Warhol”

“Art In Constant Trans-formation – Dada Artist Marcel Duchamp As Belle Helein”

“American Royalty – Elvis Presley and Coca Cola”

“America is Screaming – Michael Jackson”

“Time Is Surreal – Salvator Dali”

“Amore all’italiana”

“David nel nostro tempo”

“God Created The Woman”

“Il Bacio Italiano (Marcello Mastroianni Kissing Anita Ekberg in Fontana di Trevi in Rome – from La Dolce Vita)”

“Princess Lady Diana Spencer”

“Love Is Blind – Madonna and Isabella”

“Marilyn Monroes Flower Power Bed”

“Lolo. The Queen Of Italian Elegance”

“Lavazza And Alberto Sordi”

“Golden Goddess (Or Just A Mad-Donna)”

Vava Venezia Dellert

“Rosso o Blu. Girls In A Romantic Paris Garden”

“In The Sea Of Love. Robotic Androids Kissing In Front Of Jeff Koons Painting”

“The New Romantecism”

“Adam and Eve in Paradise Lost”

“Birth Ot The Alien”

“Dreaming Of The Real Kiss”

“Lady In Red Looking Up At God”

“Meeting My Knite In The Night”

“The Last Temptation”

“Odalisque After A Man Named Ray”

“And The Sea Turned To Sand And The Flash Turned To Steel”

“The Swang Song Of The South China Sea”

“The Return of Hope”

“Time And Style Is Eternal”

“Admiration And Love At First Sight”

“Silver Princess – Looking Into The Future”

“The Very – Last Madonna And Child”

“Im Prepared To Face The End”

“The Eternal Question (After William Shakespeare’s Hamlet)”

ORARI APERTURA GALLERIA

Lun chiuso

Mart giov e ven 15.30/19

Merc 9/12

Sab e dom 10/12 e 15.30/19