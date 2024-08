Riva Starr pubblica il nuovo singolo “Vicino o’ mare”: un viaggio emozionante attraverso l’amore bagnato dal mare

Riva Starr, DJ e produttore internazionale, ha deciso di esplorare nuovamente le sue radici musicali con il progetto “Glitch On Naples” anticipandolo con un primo singolo pubblicato dalla Snatch! Records e co-prodotto artisticamente dai talentuosi producer D-Ross, Startuffo e Torok (già al fianco di Tropico, Marracash, Fabri Fibra, Luchè, Clementino, Franco Ricciardi…). Il risultato di questa collaborazione creativa è il coinvolgente singolo “Vicino o’ mare” dal “tocco napoletano”.

L’incontro tra Riva Starr e i tre produttori ha creato un’atmosfera di grande creatività nello studio di registrazione. Durante la prima sessione sono stati scritti i primi brani che comporranno l’album in uscita a fine 2024 che sarà pubblicato e distribuito worldwide.

“Vicino o’ mare” ha un’incedere “neapolitan-touch” e unisce sonorità pop, disco ed elettroniche, con testi cantati in lingua, oramai sempre più globale e apprezzata all’estero, così Riva Starr ha pensato bene di trascrivere, nel visual video, foneticamente il testo in modo da permettere a chiunque di cantarlo.

Con “Vicino o’ mare” Riva Starr celebra la musica napoletana che ha deciso di esplorare e valorizzare nuovamente attraverso le sue sonorità con interpretazione moderna ed innovativa.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e segna l’inizio del progetto “Glitch On Naples” che prevede ulteriori sorprese e collaborazioni con talentuosi artisti napoletani con la voglia di riscoprire, e reinterpretare, attraverso il linguaggio musicale contemporaneo; le radici napoletane di Riva Starr. L’idea di base è quella di unire il sound distintivo del suo progetto internazionale con le influenze e le sonorità della città di Napoli, creando un ponte sonoro tra la tradizione e modernità.

“Glitch On Naples – spiega Riva Starr – riprende il discorso che ho iniziato alla fine degli anni ’90 quando combinavo beat, dialetti e lingua napoletana. Negli anni ho collaborato a progetti internazionali con artisti come Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Caparezza e Sud Sound System. Grazie al lavoro egregio di altri musicisti napoletani che hanno sdoganato la nostra lingua all’estero, ho avvertito che i tempi erano maturi per riprendere quel percorso. Questo progetto nasce a Londra e mira a essere una produzione di respiro internazionale.”

Stefano Miele, meglio conosciuto come Riva Starr, è una figura importante nella scena musicale internazionale. Oltre ad essere un talentuoso DJ e produttore, è anche la mente creativa di Snatch! Records e Brock Wild.

Con sede nell’East London, Riva Starr è noto per la sua capacità di superare i confini dei generi musicali e sorprendere il pubblico. Ha collaborato, e collabora, con artisti del calibro di Fat Boy Slim (con il successo globale con “Eat Sleep Rave Repeat”), Groove Armada, Armand Van Helden, Green Velvet, Calvin Harris, Diplo, CamelPhat, Ursula Rucker, Mark Broom (nel ruolo di Star B), Robert Owens e Tiger Stripes. I suoi remix per Carl Cox, Claptone, Flight Facilities e Bob Sinclar hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione. La sua incessante creatività ha portato alla pubblicazione del suo quarto album con l’etichetta Truesoul di Adam Beyer, che ha superato la “Top Ten Release” in dieci generi diversi su Beatport e ha ricevuto il supporto di numerosi attori chiave del settore; e ha pubblicato brani con le migliori etichette underground come Dirtybird, Hot Creations, Truesoul, Crosstown Rebels e Moon Harbour. Il suo “The Loft EP” su etichetta Cajual ha dominato le classifiche Beatport e Traxsource per mesi e ha ricevuto un supporto continuo senza precedenti su BBC Radio 1 per nove settimane. In italia sotto pseudonimo di Miele ha collaborato con Caparezza, Sud Sound System, Vinicio Capossela e Carmen Consoli sempre tenendo fissa la barra di navigazione della contaminazione, un crossover continuo di stili e generi musicali della tradizione popolare mista all’elettronica