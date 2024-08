Oggi altri tre episodi della serie crime “Hawaii Five-0” su Rai 4: la trama

“Paura in galleria” è il primo dei nuovi tre episodi della serie crime “Hawaii Five-0” in onda in prima serata su Rai 4: la trama

Altri tre episodi della serie crime “Hawaii Five-0” decima stagione, in onda giovedì 29 agosto alle 21.20 su Rai 4. In “Paura in galleria”, Tani e Junior rimangono intrappolati mentre cercano di salvare i civili all’interno di un tunnel crollato. McGarrett scopre che il crollo è stato progettato per consentire la fuga di Jackson Wilcox, il più noto trafficante di metanfetamine al di fuori del Mississippi.

In “Il mistero in fondo al mare”, la Five-0 indaga sull’omicidio del sub Jay Kahale, scoperto all’interno del relitto dell’aereo di linea 912 abbattuto nel 1983. Mentre in “La super-spia”, la squadra del comandante McGarrett indaga sul tentato rapimento della studentessa di liceo Yumi Chun per scoprire che è un’agente nordcoreana inviata alle Hawaii per portare indietro un disertore.