MSD acquisirà anticorpo bispecifico dalla Curon Biopharmaceutical

Nel tentativo di ampliare il proprio portafoglio oncologico, MSD ha fatto sapere che acquisirà CN201, un anticorpo bispecifico CD3xCD19 dalla Curon Biopharmaceutical.,una biotech di Shanghai. L’accordo, che potrebbe valere fino a 1,3 miliardi di dollari, è l’ultimo dei tentativi dell’azienda Usa di espandere la propria pipeline al di là dell’immunoterapia Keytruda (pembrolizumab) mirata al PD-1, il suo fiore all’occhiello.

MSD pagherà 700 milioni di dollari in contanti per ottenere tutti i diritti globali su CN201. Inoltre, Curon avrà diritto a milestone per un totale di 600 milioni di dollari legate allo sviluppo e all’approvazione del prodotto.

CN201, attualmente in fase di sperimentazione di Fase I e Fase Ib/II, è in fase di valutazione rispettivamente per il linfoma non-Hodgkin (NHL) recidivato o refrattario e per la leucemia linfocitica acuta (ALL) a cellule B recidivata o refrattaria. L’anticorpo bispecifico è stato progettato per aiutare le cellule T a colpire ed eliminare le cellule B.

Come agisce il farmaco

“I primi dati clinici hanno fornito solide prove del potenziale del CN201 nel colpire ed eliminare le cellule B circolanti e tissutali, con la possibilità di trattare una serie di malattie maligne e autoimmuni”, ha dichiarato Dean Li, presidente dei Merck Research Laboratories.

CN201 è un ingaggiatore bispecifico di cellule T in fase di sperimentazione che ha come bersaglio sia la proteina CD3 che la CD19. Grazie a questo meccanismo, il CN201 etichetta le cellule B per l’eliminazione da parte dei linfociti T, offrendo un potenziale terapeutico per varie patologie mediate dalle cellule B.

MSD intende studiare il CN201 nei tumori maligni a cellule B ed esplorare il suo potenziale come “opzione nuova e scalabile” nelle malattie autoimmuni. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.

MSD attiva negli accordi

Altre operazioni concluse da MSD quest’anno includono la startup di coniugati anticorpo-farmaco Abceutics per un importo massimo di 208 milioni di dollari; Harpoon Therapeutics, con cui ha acquisito una serie di programmi di immunoterapia con coinvolgimento delle cellule T per circa 680 milioni di dollari; e il produttore di farmaci oftalmici EyeBio per un importo massimo di 3 miliardi di dollari.

Curon è stata fondata nel 2018 con 150 milioni di dollari di finanziamenti di serie A guidati da 6 Dimensions Capital, Boyu Capital e Temasek. Commentando l’accordo di venerdì, l’amministratore delegato Zhihong Chen ha dichiarato che “in qualità di pioniere dell’immuno-oncologia, MSD è ben posizionata per costruire sul lavoro svolto fino ad oggi e indagare sul potenziale ad ampio raggio e first in class del CN201”.