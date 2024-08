L’irlandese Colum McCann al Festival della Mente di Sarzana

Prestare ascolto al prossimo è un atteggiamento oltremodo necessario. McCann ne discute, in La gratitudine dell’ascolto al Festival della Mente

La XXI edizione del Festival della Mente di Sarzana (30 agosto – 1 settembre), promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, e diretto da Benedetta Marietti, ospita numerosi scrittori ed autori, italiani ed internazionali, pronti a intervenire sul tema della gratitudine, fil rouge di tutti gli eventi di quest’anno.

Raccontare storie significa colmare un vuoto, trasformare un fardello di dolore e silenzio in una fonte di crescita e speranza. È questo lo spirito che guida i romanzi di Colum McCann, autore irlandese di fama internazionale. I suoi libri riflettono sul grande potere dell’ascolto, sulla capacità di aprirci alla complessità e alla comprensione degli altri. In un mondo sempre più diviso, con un’umanità sempre più ferita, prestare ascolto al prossimo è un atteggiamento oltremodo necessario. McCann ne discute, in La gratitudine dell’ascolto, con lo scrittore Alessandro Zaccuri, domenica 1 settembre alle ore 12, in piazza Matteotti.

Colum McCann, nato e cresciuto a Dublino, insegna all’Hunter College e vive a New York. È autore di otto romanzi e tre raccolte di racconti, tra cui Apeirogon (2021), La sua danza (2022), Questo bacio vada al mondo intero (2022), usciti per Feltrinelli. Ha ricevuto numerosi premi, incluso il National Book Award. A fine agosto, sempre per Feltrinelli, sarà pubblicato il romanzo Una madre (con D. Foley).

Alessandro Zaccuri è nato a La Spezia nel 1963. Vive e lavora a Milano. I suoi romanzi più recenti sono La quercia di Bruegel (Aboca, 2021) e Poco a me stesso (Marsilio, 2022). Nei Tascabili Marsilio è disponibile Il signor figlio (2023). Di recente ha pubblicato un saggio su Preghiera e letteratura (San Paolo).