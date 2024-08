I Coldplay cantano in strada a Dublino per presentare il singolo “We pray”. In un video social, Chris Martin intona il brano con Burna Boy, Little Simz, Elyanna e Tini, ospiti del pezzo

I Coldplay sono tornati con un nuovo singolo intitolato “We pray”, una canzone che li vede collaborare con Burna Boy, Little Simz, Elyanna e Tini. Il gruppo – insieme ai suoi ospiti – ha regalato un’anteprima live del brano. Come si può vedere sui loro canali TikTok e Instagram, hanno invaso Grafton Street a Dublino. Circondati da una folla accorsa per acclamarli hanno così intonato il testo del pezzo e trasformato l’esibizione in una festa.

“We pray” è il secondo brano estratto dall’imminente nuovo album della band, “Moon Music”. L’album stabilisce nuovi standard di sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco). È già disponibile per il pre-ordine su EcoCD, EcoRecord LP e digitale.La nuova canzone è il seguito del singolo “feelslikeimfallinginlove”, nominato due volte agli MTV VMA, che ha raggiunto la vetta delle classifiche iTunes di tutto il mondo e la posizione numero 1 sia nella classifica airplay del Regno Unito che nella Official Big Top 40.