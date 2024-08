Gabriele in radio e in digitale con il singolo d’esordio “Apnea”

In rotazione radiofonica “APNEA”, il primo singolo di GABRIELE già disponibile online sulle piattaforme digitali

“Apnea”, brano finalista al Fatti Sentire Festival 2024, racconta come a volte nella vita si debba trattenere il respiro per non cadere. La canzone esprime tutta la rabbia dell’artista e la necessità di allontanarsi da tutto perché l’aria intorno a lui non gli faceva bene. Si sentiva soffocato dalle circostanze e dalle persone intorno a lui. Scrivere questa canzone è stato come liberarsi da un peso, come se finalmente potesse prendere un respiro profondo dopo essere stato in apnea per troppo tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere per me è stato inizialmente un modo per far trascorrere il tempo, in pandemia. Poi è diventata un’esigenza, un modo (forse l’unico) per comunicare, per raccontare agli altri e a me stesso i miei mondi interiori. Molti sono ancora da scoprire. Oggi mi ritrovo qui, con tanti fogli pieni di parole, pronte per essere condivise…È con grande gioia, annuncio che il mio primo singolo “APNEA” verrà distribuito da Sony Music. Questo traguardo rappresenta un punto importante nel mio percorso artistico e sono profondamente grato a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo questa avventura.

Desidero ringraziare di cuore Rory Di Benedetto per aver curato magistralmente la produzione e per aver creduto fermamente in questo progetto. Un sincero ringraziamento va anche alla mia insegnante Alessandra Alessi, la cui dedizione e impegno incessante sono stati fondamentali per la mia crescita artistica. La sua fiducia in me è stata una fonte di grande ispirazione.

Questo è solo l’inizio di un percorso promettente e sono certo che sentirete parlare di me ancora a lungo. Il viaggio è appena cominciato!”

Il videoclip di “Apnea” è un semplice lyric video che presenta immagini in loop, ricollegabili alla sensazione di apnea che a volte la vita ci impone, dove per non cadere bisogna a volte trattenere il fiato per poi lasciarsi andare ad un respiro profondo e liberarsi di tutte le negatività