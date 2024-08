Fuori “Connesso”, il nuovo singolo di dr.gam

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Connesso”, il nuovo singolo di dr.gam

“Connesso” è un brano che parla di come siamo ormai diventati totalmente dipendenti dalla rete, e tale dipendenza, è una dipendenza molto spesso da contenuti spazzatura che fomentano culture di basso livello aggravando il già dilagante distacco dalla realtà di tante persone.

Commenta l’artista a proposito del brano: “C’è una grossa opportunità di conoscenza nella rete che in molti non stanno cogliendo”

Il video di “Connesso” segue la formula del lyric video dove il susseguirsi di parti introspettive ed esplosioni caotiche di parole, seguono pedissequamente gli “up and down” del brano, tipico della dipendenza da sostanza stupefacente.

Biografia

dr.gam è l’acronimo del cantautore, chitarrista, produttore e videomaker Andrea Gamurrini, dove il cuore del nome e la testa del cognome vengono scelti come essenza della parte più istintiva e quella più razionale di un mondo svelato in entrambe le sue facce. Un cratere in ebollizione fin dai primi anni di vita dove inizia ad ingurgitare tomi in lingua inglese e partiture per pianoforte per poi incontrare all’età di 10 anni la chitarra classica, suo primo grande amore. La ricerca di un punto di contatto tra la materia e lo spirito è il tema caratterizzante dell’artista che andrà a formarsi, anche grazie agli studi in chimica all’Università e in musica classica al Conservatorio, oltre agli innumerevoli viaggi attorno al globo trascinato dalla folle passione per la musica d’oltre oceano. Compare come autore e chitarrista in diversi album e compilation oltre ad intraprendere un importante percorso live che lo porta a collaborare sul e fuori dal palco con tantissimi artisti nazionali ed internazionali e suonare davanti a migliaia di persone negli ormai più di 1700 concerti in Italia, Europa e U.S.A.,

Nel mese di novembre 2016, a coronamento della sua carriera live, esce il suo primo album di inediti dal titolo ”Another Family”, (Lungomare/Jois – UNIVERSAL MUSIC GROUP), anticipato, a Luglio, dal singolo “dr.gam is in da house”, immediatamente ripreso e lanciato nel Regno Unito dalla KFM radio di Manchester come sigla di un suo noto programma. Il disco è stato accolto in modo entusiastico dalla critica italiana.

Il tour estivo 2017 tra Italia e Spagna ottiene la ristampa dell’album “Another Family” nella penisola iberica, che esce il 6 luglio 2018 in tutti i negozi FNAC e El Corté Ingles di Spagna, Portogallo e Andorra.

Nel mentre in Italia, Andrea viene notato dal M° Peppe Vessicchio il quale lo vuole come ospite alla chiusura del suo tour nazionale “Musica Maestro” al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (AP), scrivendo su misura, un arrangiamento di archi per il medley preparato da dr.gam per l’importante occasione ed eseguito assieme ai “Solisti del Sesto Armonico”.

Il Maestro, davanti ad una platea gremita di gente, presenta l’artista dicendo: “A livello compositivo, dr.gam ha innato il senso dello spiazzamento, o meglio la capacità di sorprendere l’ascoltatore portandolo ad essere piacevolmente soggiogato e maggiormente coinvolto, qualità che manca nella stragrande maggioranza della musica contemporanea”.

Da marzo 2019 l’album “Another Family” è distribuito a livello mondiale da UNIVERSAL e grazie alla partecipazione di dr.gam all’ASCAP EXPO a Los Angeles nel Maggio 2019, il 22 Novembre dello stesso anno, la seconda ristampa estera dell’album è distribuita in USA e Canada (Lungomare/Jois/ApplausoUS – UNIVERSAL MUSIC GROUP/CD Baby).

Durante i primi anni della pandemia torna in studio per registrare nuovo materiale e a metà del 2021 si trasferisce a Fuerteventura (Spagna) per riprendere l’attività live bloccata nel resto del mondo.

Dopo 2 anni, nel mese di giugno 2023, chiude la collaborazione con Universal Music Group per iniziare un nuovo percorso firmando con AWAL/The Orchard/Sony Music.

Nel mese di novembre 2023 esce il singolo Kilimangiaro con il video in 3D creato da Francesco ZANO Zanotti. Il video ottiene l’anteprima sulla prima pagina dell’agenzia di stampa Askanews e ripresa dalle più importanti testate nazionali Italiane oltre a superare le 470.000 visualizzazioni su YouTube.

Il 2024 si apre con la pubblicazione del brano in Francese dal titolo “La Mer” con testo di Kelly Joyce e video in animazione grafica di Serena Paglino e gli studenti dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma diretti da Luca Arduini. Il brano raggiunge la 7a posizione dei brani stranieri indipendenti più ascoltati in radio.

Dopo l’ospitata a Casa Sanremo 2024, a marzo bissa il risultato di “La Mer” col brano “The Way Out”, primo brano in Inglese di dr.gam distribuito da AWAL/The Orchard/Sony, che raggiunge l’8^ posizione dei brani stranieri indipendenti più ascoltati in radio.

A maggio in occasione della campagna elettorale delle Europee di Giugno, esce “Vota Barabba” che diventa immediatamente sigla del programma “Un Giorno Speciale” condotto da Francesco Vergovich sul Network Nazionale Radio Radio oltre a girare su moltissime radio Italiane e raccogliere decine di migliaia di streaming sulle piattaforme digitali.

“Connesso” (White Coal Records – AWAL/The Orchard/Sony) è il nuovo singolo.