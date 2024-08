DigitalMakers lancia una open call per i professionisti del digitale, annuncia l’acquisizione del 7% di Renmote, tech company specializzata nello sviluppo di piattaforme basate sull’AI

In una regione come la Sicilia in cui nel 2023 il tasso di occupazione si è fermato 44,9%(1), si inserisce DigitalMakers – Digital Agency siciliana specializzata in Growth Marketing – che conta oltre 100 professionisti tra collaboratori e dipendenti diretti che lavorano in Sicilia o in smart working ovunque vogliano, considerando così il South Working come parte integrante della visione aziendale. La giovane società che ha sede a Palermo sta dimostrando che il futuro del lavoro è flessibile, connesso e geograficamente diversificato, contribuendo significativamente a ridurre il divario Nord-Sud. Questo approccio ha permesso di attrarre talenti e promuovere la crescita delle professioni digitali, generando impatti positivi non solo sull’economia locale, ma anche sulla comunità e sul tessuto sociale delle regioni meridionali. È questo per esempio il caso di Chiara Ferrara, SEO Specialist di DigitalMakers che, dopo aver vissuto 10 anni a Pisa, è rientrata in Sicilia portando con sé competenze ed esperienze acquisite nel suo percorso accademico e professionale. La sua scelta di ritornare al Sud e contribuire alla crescita della sua regione natale dimostra il potenziale trasformativo del South Working. Chiara rappresenta la nuova generazione di professionisti digitali che, grazie alle tecnologie avanzate e alle nuove modalità di collaborazione, possono lavorare efficacemente ovunque si trovino, senza rinunciare alla qualità della vita e al legame con il proprio territorio.

DigitalMakers a settembre 2024 lancerà una open call all’interno della divisione interna di MakersProudaction per allargare la sua rete di collaboratori, nello specifico, sarà rivolta a content creator, videomakers, micro influencer e creativi in generale.

“Siamo molto orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso dal 2019, soprattutto perché, diventando il primo Growth hub in Sicilia, stiamo contribuendo alla creazione di un indotto sul nostro territorio, da un lato attraendo investimenti da aziende di tutta Italia dall’altro consentendo a professionisti del digitale di rientrare dal Nord o costruire una carriera nella propria terra.” – commenta Francesco Anzelmo, CEO e founder di DigitalMakers – “La Sicilia oggi ha l’opportunità di trasformare un deficit in una leva, superando la retorica del “sole tutto l’anno”, può altresì vantare un approccio costruito negli anni e teso a scalare le difficoltà, i limiti. Il percorso più arduo per noi al Sud è diventato ricchezza e oggi, a volte, anche vantaggio. L’innovazione, la valorizzazione dei talenti, è una strada che può avvicinare i gap che esistono di fatto, ma che non sono più insormontabili.”

DigitalMakers, oltre a investire sui professionisti Made in Sicily, aiuta le realtà siciliane a rafforzare la propria identità locale in chiave moderna, come Tenute Orestiadi , cantina vinicola siciliana nata da Cantine Ermes, una delle maggiori cooperative italiane con oltre 2.500 soci, per la quale, dopo aver studiato a fondo i meccanismi dello sviluppo digitale per riuscire a comunicare efficacemente con le nuove generazioni, è stato effettuato un restyling completo e nei primi 12 mesi di collaborazione, il brand ha ottenuto una crescita della fanbase di oltre il 50%, e un incremento dell’audience under 45 pari al 43% su Facebook e il 69% su Instagram. Inoltre, DigitalMakers si impegna costantemente nel promuovere l’inclusione e lo sviluppo delle competenze digitali nel territorio e, per questo, è ambassador di Gilda , un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e promosso dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo che ha l’obiettivo di formare 120 donne siciliane e introdurne 75 nel mondo del lavoro.

“Siamo davvero felici di presentarci al mercato con una brand identity totalmente rinnovata, frutto di più di 9 mesi di lavoro e di ragionamento sull’architettura complessiva dei brand del gruppo DigitalMakers che ci hanno portato a posizionarci come un vero e proprio Growth Marketing Hub. Il sito rinnovato non solo rispecchia la nuova proposta al mercato, ma mette in risalto le persone che lavorano ai progetti dei nostri clienti, coerentemente con l’approccio sartoriale e human-made su cui abbiamo deciso di puntare e su cui continuiamo a ricevere feedback positivi da parte di chi sceglie di darci fiducia” commenta Gabriella Trapani, Marketing e Communication Director in DigitalMakers.

DigitalMakers: il nuovo Digital Hub

DigitalMakers si rinnova trasformandosi in un ecosistema di business per accompagnare i brand nell’intero percorso di crescita digitale secondo un approccio omnicanale: dalla progettazione e sviluppo degli asset digitali all’ideazione ed esecuzione della strategia di marketing online fino alla generazione e misurazione di risultati lungo l’intero customer journey.

La giovane società siciliana, fondata nel 2019 da Francesco Anzelmo, ha intrapreso un percorso di crescita e trasformazione per diventare un growth partner a 360° per i propri clienti. Con l’obiettivo di affiancarli nella costruzione dei loro ecosistemi digitali, DigitalMakers ha ampliato la sua struttura societaria attraverso l’inserimento di due divisioni verticali e lo sviluppo di un tech-stack proprietario all’avanguardia. Questo approccio consente a DigitalMakers di diventare un vero e proprio Growth Marketing Hub, in grado di offrire ai brand strategie omni-canale integrate e coese. Le nuove divisioni verticali – Renmote e Makers Proudaction – permettono rispettivamente di potenziare le aree sviluppo software ed e-commerce e produzione di contenuti per i canali digitali, con una specializzazione sui formati video per Instagram e TikTok. Il tech-stack proprietario di DigitalMakers comprende, invece, due piattaforme proprietarie – Funnelly e Dashboard- sviluppate per ottimizzare ogni fase delle campagne digitali e tracciarne i risultati lungo l’intero funnel di conversione.

Il primo tassello per costruire un ecosistema di marketing digitale è creare un ambiente proprietario (sito, app, ecommerce, piattaforma) in cui l’azienda possa comunicare e interagire con il suo pubblico in modo efficace e con una user experience che incentivi il coinvolgimento dei suoi utenti. Per questo motivo, DigitalMakers ha investito nell’acquisizione del 27% di Renmote , tech company, che, grazie a un team di professionisti altamente qualificati, si occupa della progettazione e implementazione di piattaforme digitali, con un focus su soluzioni e-commerce e di Intelligenza Artificiale.

Inoltre, la nuova nata Makers Production, studio di produzione creativa per i new media, rappresenta un altro importante tassello della strategia. Questa divisione raggruppa una community di creator digitali, influencer, fotografi e videomaker professionisti, con l’obiettivo di costruire contenuti visivi “human-made” di alta qualità sia per gli asset proprietari dei clienti che per i canali social, tra cui TikTok, Instagram e YouTube Shorts. Makers Proudaction si avvale delle competenze di esperti di storytelling visivo, montaggio video e content creation, per garantire che ogni contenuto non solo attiri l’attenzione, ma anche crei coinvolgimento nel pubblico. Grazie a queste risorse, i clienti possono contare su una strategia di storytelling online dinamica, coinvolgente e sempre al passo con le ultime tendenze digitali.

Francesco Anzelmo, CEO e founder di DigitalMakers “Ad oggi, grazie all’acquisizione del 27% di Renmote e alla creazione di MakersProudaction, il nostro team di dipendenti e collaboratori esterni supera le 100 unità. Non vogliamo essere dei semplici fornitori per i nostri clienti, ma dei veri e propri partner di crescita e questo modello sta funzionando e ci ha permesso di collaborare con clienti come Chanteclair, Averna e Fondazione Eos di Edison spa.”

A ogni realtà che decide di affidarsi a DigitalMakers viene assegnato un team di professionisti con competenze diverse e complementari: Project Account Manager, Media Specialist, Content Specialist, Graphic Designer, Web Developer e un Growth Leader che guida il gruppo. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale perché consente di affrontare ogni progetto da angolazioni diverse, garantendo una strategia integrata, soprattutto, orientata al raggiungimento di obiettivi misurabili. Ogni membro del team apporta la propria expertise specifica, permettendo di ottimizzare ogni aspetto del progetto.

Vedi Il video di presentazione qui