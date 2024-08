Chi è stato allattato al seno ha un rischio minore di psoriasi

L’alimentazione nelle prime fasi della vita sembra avere un effetto significativo sul rischio di sviluppare la psoriasi fino alla prima età adulta

L’alimentazione nelle prime fasi della vita sembra avere un effetto significativo sul rischio di sviluppare la psoriasi fino alla prima età adulta e a tal fine sarebbe opportuno incoraggiare l’allattamento al seno e posticipare l’introduzione del latte artificiale fino a dopo i 4 mesi di età, secondo quanto rilevato da uno studio svedese pubblicato sul British Journal of Dermatology.

La psoriasi è una comune malattia cutanea autoimmune cronica associata a infiammazione sistemica. Studi di associazione sull’intero genoma hanno identificato oltre 80 loci di suscettibilità alla psoriasi, tuttavia fattori come infezioni, stress, lesioni, fumo, alcol e litio possono indurre una risposta autoinfiammatoria mediata dalla metilazione del DNA nei soggetti geneticamente predisposti.

L’alimentazione nei primi anni di vita influenza il rischio di sviluppare le malattie autoimmuni. Nel diabete di tipo 1 l’allattamento al seno può avere un effetto protettivo, probabilmente per il suo effetto sullo sviluppo del sistema immunitario, così come per la sua influenza sul microbioma intestinale, che a sua volta impatta sul sistema immunitario e sulla barriera intestinale.

Analisi dei fattori che influenzano lo sviluppo futuro della psoriasi

«È interessante che non vi siano studi sull’importanza dell’alimentazione e dell’allattamento al seno nella prima infanzia per quanto riguarda lo sviluppo della psoriasi. Nello specifico, sono assenti studi prospettici di coorte di nascita che consentano di indagare sull’influenza della nutrizione molto precocemente nella vita» hanno scritto gli autori guidati da Debojyoti Das della divisione di pediatria della Linköping University. «Pertanto, utilizzando i dati dello studio All Babies in Southeast Sweden (ABIS), un’ampia coorte svedese di nascite comprendente più di 17mila individui seguiti per almeno 20 anni, abbiamo studiato se la nutrizione nei primi anni di vita influenza il rischio di sviluppare la psoriasi più avanti nella vita fino ai primi anni dell’età adulta».

Nello studio ABIS, prospettico e con un follow-up a lungo termine, è stato chiesto ai genitori di tutti i bambini nati tra il 1 ottobre 1997 e il 1 ottobre 1999 di compilare periodicamente dalla nascita del bambino fino all’età di 13 anni un questionario contenente domande su alimentazione, infezioni, situazione psicosociale e condizioni di vita. I questionari sono stati successivamente confrontati con i dati del registro nazionale dei pazienti svedese (SNPR) per valutare se fosse stata diagnosticata la psoriasi.

Ruolo dell’alimentazione sul rischio di sviluppare la psoriasi

I bambini allattati al seno per meno di 4 mesi e quelli che hanno ricevuto latte artificiale prima dei 4 mesi di età avevano un rischio più elevato di sviluppare la psoriasi (rispettivamente odds ratio, OR, 1,84, P=0,02 e OR 1,88, P=0,02). Al follow-up di 3 anni l’aumento del consumo di pesce, soprattutto del Mar Baltico, ha aumentato il rischio (OR 9,61, P=0,003), che inoltre cresceva in seguito all’assunzione di una quantità di latte superiore a 6 ml al giorno (OR 2,53, P=0,04).

È apparso in modo evidente che l’allattamento esclusivo al seno durante i primi 4 mesi di vita riduce significativamente il rischio di sviluppare successivamente la psoriasi, mentre l’introduzione precoce del latte artificiale, che in Svezia è a base di latte vaccino, lo aumenta. Questi effetti sono risultati coerenti tra i partecipanti sia di sesso maschile che femminile.

«Il meccanismo alla base del beneficio dell’allattamento al seno può avere un effetto sullo sviluppo del sistema immunitario e ridurre le probabilità di infezioni gastrointestinali, diminuendo così il rischio di fuoriuscita di antigeni attraverso la barriera intestinale» hanno commentato i ricercatori. «In accordo con i nostri risultati è stato riscontrato che l’allattamento al seno è protettivo sia contro il diabete di tipo 1 che contro l’artrite idiopatica giovanile, mentre l’introduzione delle proteine ​​del latte vaccino e quella precoce del glutine aumentano il rischio di autoimmunità delle isole pancreatiche»

In sintesi, l’alimentazione nelle prime fasi della vita sembra avere un effetto significativo sul rischio di sviluppare la psoriasi molti anni dopo, fino alla prima età adulta. L’allattamento al seno dovrebbe essere incoraggiato e facilitato e l’introduzione del latte artificiale dovrebbe essere posticipata fino a dopo i 4 mesi di età, hanno concluso gli autori.

Referenze

Das D et al. Breastfeeding decreases the risk of developing psoriasis through to early adulthood. Br J Dermatol. 2024 Jun 20;191(1):65-74.

