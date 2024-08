“Bocca Mani Piedi” è il nuovo singolo di Edgar Allan Pop

Bocca Mani Piedi è il nuovo singolo estivo di Edgar Allan Pop, un ballo di gruppo da contrarre su un lido della riviera romagnola con in sottofondo liscio e surf rock

Bocca Mani Piedi è il nuovo singolo estivo di Edgar Allan Pop, un ballo di gruppo bubblegum pop da contrarre su un lido della riviera romagnola con in sottofondo liscio e surf rock.

Edgar Allan Pop ha una passione particolare per i tormentoni estivi e le sue hit da spiaggia sono sempre atipiche e inaspettate. L’estate scorsa è stata “ Il posto più bello del mondo ” mentre per queste vacanze la sfida è portare l’attualità con lo sguardo dei bambini, attraverso il racconto di una giornata al mare in cui ci si prende la famigerata “Bocca Mani Piedi“, una malattia infantile comune nel gergo dei genitori. La canzone è nata infatti dalla forte “viralità” di questa infezione cutanea, come un ritornello che rimane in testa ed è impossibile non canticchiare.

La canzone mette al centro la spiaggia come punto d’incontro generazionale e sociale nella stagione estiva romagnola. Le influenze sono sicuramente quelle della musica anni 60’, del ballo in generale, per questo la collaborazione continua con Casadei Sonora, che del ballo ha sempre fatto il proprio stemma. Leggerezza e attualità si legano per parlare un pop che comunichi e diverta più generazioni, nella maniera più genuina e spontanea possibile. Il brano esce in contemporanea con un suo singolo gemello e opposto ossia “Agosto me*da“, nuovo singolo dei Blitz Company , progetto parallelo di Edgar Allan Pop, che denuncia l’inutilità dell’estate e la difficoltà di vivere dentro questo spazio tempo che immobilizza tutto.

Dopo ESSERE FELICI COME NEI LIBRI D’INGLESE, un mixtape ricco di featuring uscito 17 maggio 2024, Edgar Allan Pop è ora al lavoro sul suo nuovo disco, il più sentito e importante, in uscita nel corso del prossimo anno.