A Roma nel 2025 la prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione”

La prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” a Roma, dall’11 al 13 marzo 2025, organizzata dal Dit dell’Inail in collaborazione con la Sezione Macchine e Sicurezza dei Sistemi dell’ISSA

L’Istituto, in qualità di membro affiliato dell’International Social Security Association (ISSA) e referente, attraverso il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), della Machine and System Safety Section (MSS), annuncia la prima conferenza internazionale su “Sicurezza & Innovazione” e ne lancia la prima call for papers.

L’evento, organizzato dal Dit in collaborazione con la MSS, si svolge a Roma dall’11 al 13 marzo 2025, presso l’auditorium della Direzione generale dell’Inail ed è dedicato allo studio di soluzioni avanzate e sistemi innovativi per la sicurezza dei lavoratori. Topics e modalità di presentazione dei lavori sono riportati nella call for papers allegata in basso.

Tipologia Evento : Convegni e incontri

Convegni e incontri Data Inizio : 11 marzo 2025

11 marzo 2025 Data Fine : 13 marzo 2025

13 marzo 2025 Sede Evento: Auditorium Inail

Auditorium Inail Indirizzo: Piazzale Giulio Pastore 6, Roma

Piazzale Giulio Pastore 6, Roma Info Email Evento: dit.segreteriaeventi@inail.it

ALLEGATI Scarica il documento Scarica file: CALL FOR PAPERS Formato PDF — Dimensione 169.77 kB