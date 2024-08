Tormento online su Youtube con il video del nuovo singolo

Disponibile online su YouTube il videoclip ufficiale di “Bella veramente”, singolo contenuto nel nuovo EP di Tormento, “Petali e spine”, uscito di recente

Esce su YouTube il videoclip ufficiale di “Bella veramente” (https://youtu.be/BqSBdyq8zhQ), singolo contenuto nel nuovo EP di Tormento, “Petali e spine”, uscito il 14 giugno.

Diretto da Mauro Russo, il video vede in scena una figura femminile che è l’antitesi dell’immaginario di bellezza mostrato oggi sui social media, totalmente coperta da un vestito nero e con un passamontagna che le nasconde anche il viso. “La profondità del suo sguardo – racconta Tormento – lascia trasparire una luce che va ben oltre l’aspetto fisico. ‘Bella veramente’ è un brano d’Amore ma lo scenario in cui il video si svolge è tutt’altro che idilliaco. Le immagini regalano al brano una nuova lettura: io appaio in preda ai fumi dell’alcol e non distinguo più la realtà dalla psichedelia, dunque si susseguono situazioni oniriche dove il tempo, che oggi corre sempre più velocemente, sembra fermarsi. Con orologi che bruciano sulla griglia come a esorcizzare la società di oggi che ci vorrebbe in un loop iper-produttivo. Sarà un sogno? È la realtà? Una cosa è chiara, forse oggi dovremmo cercare un nuovo e attuale significato che diamo a parole come Amore, sogno e realtà”.

Dopo essere stato protagonista, nel 2021, dell’atteso ritorno dei Sottotono, il rapper e cantante con questo nuovo EP composto da 4 brani dà una nuova svolta alla sua carriera solista anche grazie alla collaborazione con due artisti. In studio infatti, dopo 12 anni di palchi condivisi, Tormento ha lavorato per la prima volta insieme a Frank Sativa, le cui produzioni musicali riprendono in chiave contemporanea quelle sonorità soul-funk capaci di far apprezzare il pop italiano anche all’estero. Per i testi, invece, ha interagito con Bagba, dando vita a una scrittura immediata e semplice che disegna un percorso di stati d’animo e condizioni tipiche dell’amore. Il testo di “Bella veramente”, in particolare, racconta la pace che può dare un rapporto d’amore solido, capace di salvare dai periodi bui.

Tormento, nome d’arte di Massimiliano Cellamaro, è un rapper, cantante e produttore discografico. Precursore del rap in Italia, ha portato per primo il genere in televisione negli anni 90, insieme ai Sottotono, con cui ha pubblicato cinque album. I suoi sei album solisti, pubblicati tra il 2004 e il 2015, hanno creato un solido ponte tra soul e hip hop anche in Italia, influenzando più generazioni di artisti. Affermatosi sempre di più come trait d’union tra l’underground e il mainstream, dopo l’esperienza del 2001 con i Sottotono, nel 2019 è tornato al Festival di Sanremo ospite di Livio Cori insieme a Big Fish. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo “Acqua su Marte” con J-Ax, che ha conquistato i primi posti delle classifiche di air-play radiofonico, ha collaborato con i Tiromancino e partecipato all’album di Benji e Fede.

A marzo del 2020, durante una puntata di EPCC, ospiti di Alessandro Cattelan, i Sottotono hanno svelato di essere al lavoro su un loro nuovo album dopo “…In teoria” del 2001. Il disco, uscito per Island a giugno del 2021, si intitola “Originali” e ha tra gli ospiti Tiziano Ferro, Guè, Marracash, Elodie, Coez, Fabri Fibra, Primo Brown, Mahmood, Stash, Jake La Furia, Emis Killa, Luché e Coco.

Nel 2022 Tormento ha pubblicato per Baldini & Castoldi la sua autobiografia “Rapciclopedia – La mia storia” scritta in collaborazione con il giornalista Matteo Politanò. Sempre in questi ultimi anni ha girato l’Italia per una serie di date dal vivo accompagnato da Frank Sativa: l’intesa tra i due li ha portati in studio per produrre nuova musica.