Rientro a scuola: gli articoli di cancelleria perfetti per bambini e ragazzi

Luglio e agosto sono i mesi clou dell’estate, tra vacanze, momenti spensierati e tanto relax, almeno per la maggior parte delle persone che durante la bella stagione ne approfitta per concedersi un periodo di stacco al mare o in montagna.

Chi ha bambini e ragazzi lo sa, c’è sempre da fare e la scuola, fino in fondo, non va in ferie. Tra compiti, centri estivi e preparazione per il nuovo anno che inizia a settembre c’è molto da fare.

Uno dei momenti più divertenti è quello della scelta degli articoli di cancelleria , capaci di mettere subito allegria e rendere più piacevoli i momenti di studio. Anno dopo anno, questi articoli sono sempre più originali e regalarli a chi sta per iniziare la scuola è sempre una buona idea per rallegrare questo momento.

Oggi vi proponiamo una selezione di quello che non può mancare nell’astuccio (e nello zaino), così da avere tutto pronto per l’inizio della scuola. Ci siamo ispirati alle idee originali che è possibile trovare da Pepco, il negozio perfetto per fare scorta delle migliori soluzioni di cancelleria.

I must da mettere nell’astuccio

Cosa mettere nell’astuccio della scuola è spesso oggetto di dibattito tra genitori e figli, anche se, almeno nella maggior parte dei casi, a spuntarla sono quest’ultimi: del resto si tratta di oggetti che dovranno usare nella quotidianità, diventando compagni di tante avventure.

Nulla vieta, però, di aggiungere una penna diversa, o una gomma particolare, senza rinunciare alla funzionalità. Tra gli articoli più utili e persino consigliati dagli insegnanti, in quanto permettono di mantenere i quaderni più ordinati, ci sono le penne cancellabili. Si rivelano eccellenti per evitare tutte quelle spiacevoli cancellature che diversamente costellerebbero le pagine dei quaderni.

Pepco propone penne e matite in molteplici versioni pratiche e divertenti, ispirandosi ai personaggi dei cartoni animati Disney e Marvel come Minnie, Topolino, ma anche Hulk e Spiderman e tutti i supereroi Marvel, solo per citarne alcuni. Grazie alla collaborazione con Disney, le stampe sono presenti in tanti articoli esclusivi della cancelleria (non solo nelle penne quindi), dando modo di poter scegliere tra diverse idee regalo ideali per zii e amici che desiderano fare un piccolo dono in occasione dell’inizio della scuola.

Non possono poi mancare nell’astuccio penne di vari colori – non soltanto nei consueti rosso, blu e nero -, pennarelli, pastelli ed evidenziatori, per i quali è sempre bene fare un check da un anno all’altro.

Per stimolare la creatività dei bambini durante le ore del disegno si rivelano interessanti i pastelli a cera – che nelle confezioni in formato ridotto possono essere portati a scuola senza occupare troppo spazio nello zaino- e persino gli acquerelli, questi più da usare a casa.

Idee divertenti da mettere nello zaino

Lo zaino è l’accessorio più importante quando si va a scuola, non solo perché contiene gli altri articoli di cancelleria ma in quanto permette al bambino di esprimere i propri gusti e preferenze: è un vero e proprio strumento di relazione. Va quindi scelto con cura e può essere personalizzato in tanti modi diversi, aggiungendo spille e stickers.

Da Pepco è possibile trovare tanti articoli perfetti da mettere nello zaino, oltre che diverse borse originali: post-it, diari, raccoglitori, timbri, persino delle tele per gli artisti e un ampio assortimento di quaderni. Tutti prodotti con stampe degli eroi e dei personaggi dei cartoni animati: Topolino, Minnie, i supereroi Marvel, solo per citarne alcuni. L’ideale per iniziare la scuola in allegria a prezzi super convenienti. Quest’anno vai a scuola di convenienza da Pepco!