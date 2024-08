“Qui di fronte a te” è il singolo inedito di Halyna Gaia Tupys

Arriva in radio “Qui di fronte a te” il singolo inedito di Halyna Gaia Tupys, scritto da Mariella Nava con musiche e produzione artistica di Franco Micalizzi

E’ in radio “Qui di fronte a te” il singolo inedito di Halyna Gaia Tupys, scritto da Mariella Nava con musiche e produzione artistica di Franco Micalizzi, disponibile in digitale dallo stesso giorno (New Team Music / Believe).

«Quando il Maestro Franco Micalizzi, noto ed apprezzato compositore di tante colonne sonore di successo, mi ha parlato di una voce interessante, duttile e sensuale e di un suo brano musicale da vestire con parole – racconta Mariella Nava che ha scritto il testo – ho immaginato quelle canzoni che riempivano l’aria d’estate, e ho consegnato ad una sensibile e nuova interprete un testo che parla d’ amore. “Qui di fronte a te” è la presa di coscienza di avere finalmente incontrato la persona giusta e di non volerla perdere per niente al mondo. Improvvisamente le appare di fronte, in un’ immagine potente e chiara ed il suadente e bel canto di Halyna ce lo fa sentire e ci trascina nel suo sentimento.»

Halyna Gaia Tupys, nata nel 1993 in Ucraina, residente in Italia dal 2002, è una cantante e insegnante di musica. Inizia a studiare pianoforte e canto a sei anni e si forma con vari insegnanti di spicco tra cui Cheryl Porter e Bob Stoloff. Specializzata in jazz, soul e r&b, ha partecipato a numerosi festival e manifestazioni. Dal 2011, Halyna si esibisce in progetti musicali pop e jazz, collaborando con agenzie internazionali. Insegna canto, teoria musicale e altre discipline presso scuole di musica e ha anche esperienza come docente di Educazione Musicale. Le sue esperienze televisive includono esibizioni su Sky Sport, Italia Uno e La7 D. Nel 2013 ha pubblicato l’EP “Eccomi“. Halyna ha conseguito una laurea triennale in Canto Pop e una laurea magistrale in Canto Jazz al conservatorio di Frosinone, entrambe con il massimo dei voti e menzioni d’onore, oltre a numerosi altri titoli accademici e di perfezionamento. Di recente ha pubblicato “Artificial Lovers” un duetto con Cristiano Turrini. Il brano, come il suo nuovo singolo “Qui di fronte a te”, saranno anche in un album del M° Franco Micalizzi di prossima pubblicazione.