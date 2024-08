Mark Donato fa ballare con “Electric Heart” e “Beautiful Donut”

Mark Donato torna con una produzione originale. La sua “Electric Heart” ha echi anni ’80 e soprattutto è un brano perfetto per ballare e cantare tutta la notte

Dopo diverso tempo, il dj producer toscano Mark Donato torna con una produzione originale. La sua “Electric Heart” ha echi anni ’80 e soprattutto è un brano perfetto per ballare e cantare tutta la notte, in special modo in questa calda estate ’24. E’ una vera e propria canzone, piena di melodia ed arrangiamenti coinvolgenti. E non c’è solo questo brano. Ecco “Beautiful Donut”, un brano dall’andamento decisamente pop. Questa volta Mark ha mescolato gli ingredienti della sua creatività e ha sfornato un brano che è come un ciambellone al cioccolato: irresistibile e pieno di sorprese… e dolcissimo. La voce è quella dell’americana Sarah Jones. “Con un timbro che ti fa venire voglia di tuffarti in una glassa colorata e una presenza scenica che ti fa dimenticare persino il tuo contatore di calorie”, spiega Mark Donato. “Sarah è la ciliegina sulla glassa di questo brano”.

Non è tutto. Continua il successo anche radiofonico dei suoi unofficial remix di brani italiani. La sua versione di “Baciami stupido” di Arisa, supportata con decisione dal fan club dell’artista, è stata proposta come ormai successo accade durante Radio Italia Party, il programma dedicato alla musica italiana che fa ballare trasmesso da Radio Italia. E’ condotto da Paoletta e Luca Camorcia ed è ormai un palcoscenico in cui la musica di Mark Donato è di casa.

Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è senz’altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni di maggiore successo c’è un bootleg di un brano di Mario Venuti, “Caduto dalle stelle”. La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia. Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Hanno raggiunto ormai ottimi risultati anche un suo rework, quello di “Hace Calor” ed un suo disco originale, “Bonito”.

