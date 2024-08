Infezione da herpes zoster associata a dolore neuropatico

Uno studio da poco pubblicato su Agri Pain analizzata le componenti del dolore neuropatico nei pazienti con herpes zoster

L’infezione da herpes zoster è associata a elevata sensibilità e dolore di natura prevalentemente neuropatica. Uno studio da poco pubblicato su Agri Pain analizzata le componenti del dolore neuropatico nei pazienti con herpes zoster (HZ) acuto che possono aiutare anche nel definire meglio il trattamento.

L’herpes zoster (HZ) è una condizione caratterizzata da un’eruzione vescicolare localizzata in un dermatoma unilaterale, risultante dalla riattivazione del virus varicella-zoster (VZV) latente nel ganglio della radice dorsale.

Diversi fattori di rischio sono stati identificati per lo sviluppo dell’HZ, tra cui l’invecchiamento, l’immunodeficienza, il genere femminile e la razza bianca. Il rischio di HZ aumenta con l’età, a partire dai 50 anni.

L’incidenza della malattia varia da 6-8 casi ogni 1000 persone-anno a 60 anni a 8-12 casi ogni 1000 persone-anno a 80 anni. Il rischio di sviluppare HZ nel corso della vita è del 25-30%, salendo al 50% oltre gli 85 anni.

Il dolore associato all’HZ si manifesta in tre fasi: la nevralgia erpetica acuta entro un mese dall’inizio dell’eruzione, la nevralgia erpetica subacuta che dura da 1 a 3 mesi e la nevralgia post-erpetica con dolore che persiste per 3 o più mesi.

La riattivazione del VZV nei gangli della radice dorsale provoca danni neuronali, stimolazione dei nocicettori e iniziazione di processi infiammatori, causando disfunzione neurale cutanea e infiammazione dei tessuti periferici. Durante la fase acuta dell’HZ, il dolore nocicettivo e neuropatico si sviluppano attraverso percorsi differenti e localizzazione, durata e intensità dei diversi tipi di dolore e sintomi sensoriali possono variare notevolmente tra i pazienti.

Il dolore e i sintomi sensoriali dell’HZ possono avere un impatto negativo significativo sullo stato funzionale e sulla qualità della vita degli individui colpiti. Sebbene molti studi abbiano indagato il dolore neuropatico nella nevralgia post-erpetica, pochi hanno esaminato i componenti del dolore neuropatico nell’HZ acuto. Pertanto, questo studio mirava a determinare la frequenza del dolore neuropatico e i suoi componenti nei pazienti con HZ acuto.

Le cartelle cliniche dei pazienti diagnosticati con herpes zoster acuto tra gennaio 2021 e gennaio 2022 presso la clinica ambulatoriale di Dermatologia e Venereologia di un ospedale terziario sono state valutate retrospettivamente.

I criteri di inclusione comprendevano pazienti con una diagnosi di HZ acuto confermata dal medico, di età compresa tra 18 e 80 anni, che avevano completato i questionari Visual Analog Scale (VAS) e Douleur Neuropathique 4 (DN4).

I criteri di esclusione includevano la presenza di HZ ricorrente e il trattamento con farmaci per il dolore neuropatico. Tutti i file dei pazienti sono stati esaminati per dati demografici come età e genere, insorgenza e localizzazione dell’eruzione cutanea e presenza di dolore.

Durante il periodo di valutazione retrospettiva, 87 pazienti sono stati diagnosticati con herpes zoster acuto (HZ). Sono stati esclusi 19 pazienti che non soddisfacevano i criteri di inclusione-esclusione e 10 pazienti con dati incompleti. Di conseguenza, le cartelle cliniche di 58 pazienti sono state esaminate retrospettivamente. L’età media era di 58,79±15,55 anni, con un range da 19 a 80 anni. I punteggi VAS (mediana [min–max]) erano 6,0 (2,0–10,0) nelle donne e 5,0 (0,0–9,0) negli uomini. Non è stata trovata una differenza statisticamente significativa tra i generi (p=0,173). Il numero di pazienti con dolore neuropatico, valutato con il DN4, era di 35 (60,3%). Il punteggio complessivo DN4 (mediana [min–max]) era 4,0 (0,0–10,0). Il dolore neuropatico era presente in 14 uomini e 21 donne, con una differenza significativa tra i generi (p=0,021).

In base alle risposte al questionario DN4, i sintomi principali nei pazienti erano prurito, bruciore, sensazione di spilli e aghi e formicolio (esperiti dal 63,8% dei pazienti). L’allodinia, l’intorpidimento, gli shock elettrici e la dolorabilità al freddo sono stati riportati rispettivamente dal 51,7%, 34,5%, 31,0% e 27,6% dei pazienti.

L’ipoestesia al tatto e l’ipoestesia agli aghi, tra i sintomi del questionario DN4, sono stati rilevati rispettivamente nel 22,5% e 8,6% dei pazienti, risultando i componenti meno comuni del dolore neuropatico. La dolorabilità al freddo e gli shock elettrici erano significativamente più alti nelle donne rispetto agli uomini (p=0,022, p=0,007, rispettivamente). Non c’era una differenza statisticamente significativa tra i generi per altri sintomi e marcatori di dolore neuropatico.

Trenta (51,7%) dei pazienti avevano più di 60 anni. Valutando la distribuzione dell’età e l’intensità del dolore, la mediana VAS era 4,50 (min–max: 0,0–10,0) nei pazienti di età superiore a 60 anni e 6,0 (min–max: 2,0–10,0) in quelli di età inferiore a 60 anni. C’era una correlazione positiva tra distribuzione dell’età e VAS (r=.249), tuttavia, la differenza non era significativa (p=0,060).

La distribuzione più comune delle lesioni era nella regione toracica (79,3%). L’herpes zoster era localizzato nell’arto inferiore nell’8,6% dei pazienti, nell’arto superiore nel 6,8% e nella regione oftalmica nel 5,1% dei pazienti. Non c’era una differenza statisticamente significativa tra la distribuzione del sito e il punteggio VAS (p=0,703) e il punteggio DN4 (p=0,588). Non è stata trovata una differenza statistica nei sintomi del dolore neuropatico secondo la distribuzione del sito, ad eccezione dell’ipoestesia al pizzicore.

Il dolore associato all’herpes zoster acuto (HZ) ha un impatto significativo sulla qualità della vita degli individui. Il dolore severo e neuropatico durante questa fase aumenta il rischio di sviluppare nevralgia post-erpetica, una complicazione dell’HZ. Tuttavia, gli studi mostrano risultati contrastanti sull’efficacia del gabapentin nel prevenire lo sviluppo della nevralgia post-erpetica durante la fase acuta. Poiché i pazienti con HZ acuto presentano tipicamente lesioni cutanee, vengono comunemente indirizzati alle cliniche dermatologiche ambulatoriali. È cruciale che i dermatologi siano familiari con i componenti del dolore neuropatico e identifichino i gruppi di pazienti in cui il dolore neuropatico è più prevalente. Pertanto, definire il tipo di dolore sperimentato durante l’HZ acuto e organizzare un trattamento appropriato è fondamentale.

Questo studio presenta diverse limitazioni, come una popolazione di pazienti ridotta, la natura retrospettiva e il design monocentrico.

In conclusione, lo studio ha rilevato che oltre la metà dei pazienti con HZ acuto ha sperimentato dolore neuropatico, più frequentemente osservato nelle donne. L’analisi dei diversi componenti del dolore neuropatico ha mostrato differenze significative in termini di età, genere e distribuzione del sito. I risultati di questo studio possono avere importanti implicazioni per la gestione e il trattamento dell’HZ acuto.

