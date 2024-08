In pigiama all’Ikea il 31 agosto: colazione gratis e sconto di 20 euro

La catena di arredamento Ikea lancia un evento per il 31 agosto in tutti gli store d’Italia: chi arriva in pigiama, ha la colazione gratuita e 20 euro di sconto

Lo chiamano il “grande pigiama party di fine estate” e coinvolgerà tutti i negozi della catena: Ikea lancia un evento destinato a essere ricordato se non altro per l’originalità. L’appuntamento è per il 31 agosto, quando in tutti gli store Ikea d’Italia i visitatori che arriveranno in pigiama riceveranno un buono sconto da spendere quel giorno. E avranno anche la colazione offerta da Ikea “per iniziare la giornata con energia”. Alla base dell’iniziativa, c’è l’idea di sottolineare l’importanza del “buon sonno”. Scrive infatti Ikea in una nota: “Una buona notte di sonno è essenziale per una vita quotidiana migliore. Dormire bene e dedicare al riposo il tempo necessario è fondamentale per ricaricare le batterie, migliorare la concentrazione e affrontare le giornate con energia e vitalità”.

COLAZIONE GRATIS E TANTI SELFIE

Ma cosa succederà durante il pigiama party? Chi arriverà all’Ikea indossando il pigiama, avrà “la possibilità di partecipare ad attività speciali e trovare interessanti offerte per dormire bene. Il motto dell’iniziativa, come si legge sul sito, è “Celebriamo il buon dormire“. Negli store, un team di esperti accompagnerà i visitatori alla scoperta dei vantaggi di un buon sonno, condividendo consigli su come dormire meglio e prestare attenzione al proprio benessere”. Ci saranno poi postazioni per scattarsi divertenti selfie e documentare il pigiama party (sui social). Quanto ai vantaggi materiali, oltre al buono sconto (da 20 euro su una spesa di 80) e alla colazione gratuita, Ikea ha pensato a qualcosa di speciale per i bambini: per loro, oltre alla colazione, sarà gratuito anche “il menù bimbi a pranzo“, e ci saranno tante iniziative pensate apposta per loro.

LE SORPRESE PER I BAMBINI

Per i più piccoli, nei diversi store, ci saranno attività dedicate. Queste quelle previste nel negozio di Bologna: “Dall’incontro con l’orso mascotte Fabler, di cui potranno ricevere in omaggio una piccola riproduzione, alla possibilità di vivere, direttamente nel reparto Ikea dedicato ai più piccoli, l’attimo più atteso prima di andare a dormire, la favola della buonanotte. Un momento magico pensato per stimolare la loro fantasia”.