In libreria “Ogni cambiamento è un grande cambiamento” di Nicolò Govoni

Da Nicolò Govoni un libro potente e delicato, che ci ricorda come la distanza non sia importante quando si tratta di crescere, che la speranza è un valore da mantenere vivo

Cos’è, per te, la famiglia?” Quale può essere il suo valore quando si vive tra le macerie della Siria, del Congo o della Grecia, o, ancora, in tutti quei contesti di disagio vicini a noi? È una domanda così semplice ma, prima di porla ai ragazzi con cui lavora ogni giorno, Nicolò Govoni non immaginava potesse generare racconti come quelli contenuti in queste pagine. Conosciamo così Njoki, Wasim, Musa, Nur e Khal con le loro storie e le loro idee su come cambiare il mondo un pezzo alla volta, iniziando dalle tende che li ospitano. Un libro potente e delicato, che ci ricorda come la distanza non sia importante quando si tratta di crescere, che la speranza è un valore da mantenere vivo per diventare adulti, e come, in un mondo dove a volte sembra impossibile sognare, lo sguardo e la voce di un innocente possano avere tutta la forza necessaria per costruire il domani.