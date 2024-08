Il percorso del Trofeo Fagioli è ok per la SuperSalita del 1° settembre

Trofeo Fagioli: a pprovato dall e autorità il tracciato eugubino di 4150 metri pronto a ospitare l’ultimo, decisivo round del massimo Campionato Italiano delle cronoscalate

Gubbio è pronta e tutto è ora “certificato”. Nel weekend del 1° settembre la caratteristica città medievale umbra e il suo sintetico ed esaltante tracciato sono il palcoscenico da sogno e adrenalina del 59° Trofeo Luigi Fagioli, ultimo e decisivo appuntamento del nuovo Campionato Italiano SuperSalita, la più prestigiosa serie promossa da ACI Sport, che l’ha varata quest’anno selezionando 7 cronoscalate fra le “top” del panorama nazionale. Già ribattezzato “Montecarlo delle Salita” e unico in Italia ad aver ospitato il FIA Masters, cioè le “Olimpiadi delle Salite”, l’evento del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) da anni rappresenta uno standard elevatissimo per partecipanti, organizzazione, logistica, innovazione e qualità di iniziative e ospiti speciali. Per l’edizione consecutiva numero 59 il Trofeo Fagioli promette ulteriori ottimizzazioni per piloti, team, addetti ai lavori e anche in favore del pubblico che assieperà le tribune e gli spalti naturali del percorso di gara. Proprio il tracciato che salendo nel verde per 4150 metri unisce Gubbio al Valico di Madonna della Cima attraverso la famosa Gola del Bottaccione è stato collaudato nei giorni scorsi e approvato dagli enti preposti in seguito al sopralluogo effettuato da Provincia di Perugia, Comune di Gubbio, Polizia Stradale e Motorizzazione Civile di Perugia e Delegazione Regionale ACI Sport Umbria, affiancati dal presidente del CECA Alessandro Fiorucci e dal direttore di gara Fabrizio Fondacci.

Nel frattempo anche in città proseguono spediti tutti i preparativi necessari per far sì che il settimo round della SuperSalita 2024 sia il migliore dei finali di una stagione che vive sempre ad alti livelli e tutta in diretta televisiva su ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 di TivùSat) e sui canali social ufficiali del Tricolore. I lavori proseguiranno fino poi all’allestimento definitivo del tracciato di gara e al weekend del 31 agosto e 1° settembre, mentre per piloti e scuderie le iscrizioni rimangono aperte fino a tutto lunedì 26 agosto. La procedura è agevole e ricalca quella degli scorsi anni. Il primo passaggio è la pre-iscrizione nell’area riservata del portale di ACI. Quindi completamento dell’operazione attraverso il sito http://rallyenter.it, dove è presente la modulistica necessaria alle adesioni. Per ulteriori info/istruzioni è possibile fare riferimento al sito ufficiale www.trofeofagioli.it.

Come gran finale del Campionato Italiano SuperSalita, il 59° Trofeo Fagioli prevede un coefficiente punteggio maggiorato a 1,5, particolarmente importante per i titoli 2024 in palio, che comprendono quelli dei Prototipi CN, delle prestigiose auto GT e Silhouette e delle vetture TCR e Turismo. Inoltre, la gara è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord e Sud (con coefficiente punteggio raddoppiato a 2), per il Tricolore Bicilindriche e per il Challenge Assominicar e ospita anche la competizione riservata alle auto storiche (con trofeo dedicato). L’edizione 2024 vivrà le operazioni preliminari di verifica venerdì 30 agosto al Complesso di San Secondo, quartier generale con direzione gara, segreteria e sala stampa. Sabato 31 il via alle due salite di prove ufficiali con partenza alle 9.30 e domenica 1° settembre le attesissime due gare del 59° Trofeo Fagioli a partire dalle 9.00.