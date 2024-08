Eric Mormile nelle radio e in digitale con “Guerriero”

Eric Mormile torna sulle scene con “Guerriero”, un brano disponibile in radio e online che tocca le più profonde corde dell’anima

Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi precedenti lavori ed aver affascinato la critica per il suo estro creativo e rivoluzionario, il cantautore e polistrumentista partenopeo Eric Mormile torna sulle scene con “Guerriero“, un brano che tocca le più profonde corde dell’anima intrecciando abilmente un sound vivace e frizzante a liriche intrise di poesia, passione e sincerità.

Ascolta su Spotify.

Ispirato da artisti come Peter Gabriel, Phil Collins, Patrick Leonard e Kevin Gilbert, “Guerriero” si inserisce nel solco della World Music di estrazione Pop, arricchito da strumenti iconici come la Drum Machine Roland CR-78 e lo Stage Piano Yamaha CP-80, elementi che conferiscono al brano una dimensione sonora unica e inconfondibile. La parte testuale, scritta dallo stesso Eric e supervisionata da Salvatore Palomba (autore della celebre “Carmela” portata al successo da Sergio Bruni) si posa su una produzione impeccabile, curata da Nino Pomidoro, che grazie al suo tocco innovativo ha saputo valorizzare ogni sfumatura del pezzo.

La genesi di “Guerriero” risale al 2018, traendo dalle vicissitudini sportive della squadra di calcio del cuore di Eric Mormile, il Napoli. Le parole del brano riflettono la delusione e la frustrazione di quella stagione, ma sono state poi rielaborate nel 2020, durante un soggiorno a Ischia, quando la musica ha preso forma e ha trovato la sua strada verso il completamento. La resilienza, tema centrale nella produzione di Mormile, emerge vivida e potente in questo brano, diventando un vero e proprio marchio di fabbrica del suo stile di scrittura.

Nella precedente release, “Figlie d’ ‘a Fonte d’‘e Suone“, Eric ha spiegato come la musica possa essere un valore salvifico, un’ancora di salvezza nei momenti di difficoltà. Con questa nuova traccia, l’artista ci incoraggia a fare affidamento su noi stessi, sulla nostra forza interiore, per superare le avversità.

“Guerriero” rappresenta un ponte tra il passato e il presente dell’artista, unendo due versioni di sé: quella che ha scritto il testo sei anni fa, e quella che oggi riesce a dare a quelle parole un significato universale e trasversale. Il brano parla delle battaglie personali che combattiamo ogni giorno, della necessità di aggrapparsi all’orgoglio, alla convinzione e al desiderio di rivalsa per costruire un futuro migliore. Il testo recita: «Mo arape ll’uocchie pe vedè dimane, sulo si ce cride vaie luntano, guerriero ca cumbatte sti titane, aiza n’ata vota ‘ncielo ‘e mmane» («Ora apri gli occhi per vedere il domani, solo se ci credi vai lontano, guerriero che combatte questi titani, alza ancora una volta le mani al cielo»), sottolineando l’importanza di credere in sé stessi e di continuare a lottare. Perché solo attraverso la determinazione e la fede nel proprio percorso si può arrivare lontano, senza dimenticare mai da dove si viene: cittadini del mondo uniti dalle proprie storie di lotta e rinascita, capaci di trasformare ogni sfida, ogni vento avverso, in un trampolino verso la luce, come guerrieri che trovano forza in ogni piccola e grande battaglia vinta.

La metafora del guerriero che combatte contro i titani è il cuore del progetto, una rappresentazione fortemente evocativa degli uomini e delle donne di ieri e di oggi che affrontano con tenacia e dignità gli ostacoli che tutti noi incontriamo lungo il cammino della vita. Eric Mormile ci ricorda che, indipendentemente dalle traversie, abbiamo sempre la capacità di rialzarci e di affrontare le sfide con prodezza e determinazione. “Guerriero” è una mano tesa che sfiora le nostre, per stringerle con amore e rammentare a ciascuno di noi di diventare il protagonista della propria storia, trasformando le difficoltà in opportunità per crescere e migliorare.

«Ho scritto questa canzone in un periodo di grande sconforto e delusione, ma anche di riflessione – dichiara l’artista –. Questo pezzo è nato dalla necessità di convertire un momento di difficoltà in un’opportunità di crescita. È un invito a tutti coloro che si sentono sopraffatti dalle sfide quotidiane a non arrendersi, a combattere con determinazione e a credere nella propria capacità di superare qualsiasi ostacolo.»