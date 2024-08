Duro colpo della chiesa ortodossa che univa il patriarcato di Mosca. La risposta in Italia per il comportamento del governo ucraino

La Chiesa Ortodossa Italiana ha appreso con dolore la delibera della Duma ucraina di mettere fuorilegge la Chiesa Ortodossa Ucraina, nonostante questa abbia rotto formalmente il legame che la univa al Patriarcato di Mosca.

Le cui origini sono comuni e risalgono al 980 quando il principe della Rus’ di Kiev (di origine variaga) Vladimir I il Santo, dopo aver ricevuto il battesimo a Cherson (in Crimea) e preso il nome cristiano di Basilio tornato a Kiev promosse il battesimo di massa degli abitanti nelle acque del Dnepr.

Quella tra Russia e Ucraina è una guerra fratricida tra popoli ortodossi che, come ha affermato il Metropolita ortodosso ucraino Onufrij:” i popoli russo e ucraino provengono dalla fonte battesimale del Dnepr e una guerra tra loro è una ripetizione del peccato di Caino, che uccise il suo stesso fratello”. Una tale guerra non può essere giustificata né da Dio né dal popolo. Non si può cancellare la storia con un colpo di spugna oppure con una legge.

Questo provvedimento, sottolinea l’arcivescovo Metropolita della chiesa Ortodossa Filippo Ortenzi, “sebbene possa essere visto come una mossa strategica da parte del governo di Kiev, porterà inevitabilmente ancora più rabbia e divisioni in quei territori già provati dalla guerra. La fede e la spiritualità non sono aspetti che possono essere facilmente rimossi o regolamentati. Esse fanno parte dell’anima di un popolo e rappresentano un legame profondo con la propria storia e cultura. La soppressione di una Chiesa, che neppure Stalin pur perseguitandola aspramente non si azzardò mai a sopprimere (nonostante ben 50.000 ucraini avessero militato nelle SS naziste e oltre 250.000 in altre formazioni militari e gruppi anticomunisti), che nel 2014 rappresentava il 64,6% della popolazione ucraina, con 34 diocesi (eparchie) e oltre 6.000 tra parrocchie e monasteri non può che suscitare lo sdegno di tutti coloro che reputano la libertà religiosa come uno dei diritti fondamentali dell’uomo. Non si può cancellare per legge una parte significativa della storia e dell’identità spirituale di milioni di fedeli, con la conseguenza di accendere ulteriormente le micce in un’area già duramente colpita dal conflitto. La nostra Chiesa chiede al Governo italiano di intervenire presso le autorità ucraine in difesa della libertà religiosa del popolo ucraino, ricordando che l’Ucraina il 28 febbraio 2022 ha fatto domanda di adesione alla Comunità Europea e dal 14 dicembre 2023 ha iniziato le trattative per entrare a farne parte. Si ricorda che per aderire all’Unione occorre riconoscersi nella Carta dei diritti fondamentali della stessa che, all’articolo 10 riconosce a tutti il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto comprende la libertà di professare o anche di cambiare religione o credo, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza. Tale diritto alla libertà di culto è un principio fondamentale che non dovrebbe mai essere compromesso, neanche in tempi di crisi. La nostra Chiesa, pur comprendendo le ragioni di sicurezza nazionale e di sovranità che possono spingere a misure drastiche, ritiene che la pace e la riconciliazione debbano sempre essere ricercate attraverso il dialogo e il rispetto reciproco e tale decisione non farà che rafforzare ulteriormente le divisioni, alimentando sentimenti di ingiustizia e persecuzione tra i fedeli.”