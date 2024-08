Alla Mostra del Cinema di Venezia riflettori puntati sul Prosciutto di San Daniele

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sarà partner ufficiale di Terrazza Cinematografo durante la 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sarà presente a Venezia, in occasione dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, come partner ufficiale di Terrazza Cinematografo. Dal 28 agosto al 7 settembre prossimi la DOP friulana sarà costantemente protagonista a uno degli appuntamenti in assoluto più importanti per il mondo del cinema.

Terrazza Cinematografo è nata nel 2023 con l’obiettivo di creare contaminazione tra mondi: lo spazio, allestito sulla terrazza del celebre Hotel Excelsior, approdo e crocevia negli anni di centinaia di attori e registi, sarà un luogo dedicato al cinema e alle diverse realtà che valorizzano il Made in Italy, dall’enogastronomia al design, dalla moda ai servizi dando vita a un luogo di dialogo, connessioni, contaminazioni e networking.

Il Prosciutto di San Daniele sarà proposto in degustazione per l’intera durata della Mostra e saranno inoltre organizzati tre appuntamenti esclusivi ispirati a Aria di San Daniele, il format che da vita al tour itinerante che il Consorzio organizza da diversi anni in diverse regioni italiane. In queste tre occasioni saranno previsti assaggi, con prosciutto tagliato sia a mano che con affettatrice, e abbinamenti.

«Il Prosciutto di San Daniele – ha spiegato Mario Emilio Cicchetti, Direttore Generale del Consorzio – è uno dei prodotti DOP più conosciuti e consumati in Europa e all’estero. La quota export si è infatti attestata, lo scorso anno, al 19% sulle vendite totali e la scelta di essere presenti durante la Mostra del Cinema, non è casuale. Siamo certi che possa essere una vetrina strategica e, al tempo stesso, rappresentare un piacere per il palato di attori, registi, operatori e personalità che si ritroveranno a Venezia in questa occasione».