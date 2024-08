Ultimi giorni per iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Domande di ammissione online entro il 31 agosto per i corsi triennali e biennali

Ultimi giorni per iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Sedici in tutto i percorsi di studio offerti fra corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – titoli equivalenti corrispondenti alle lauree triennali e magistrali – per un’offerta formativa che spazia dalle arti visive alle arti applicate, passando per la comunicazione artistica e la didattica museale. 690 in tutto i posti disponibili cui è possibile accedere superando una prova di ammissione orale. Fissata a 22mila euro la no tax area entro la quale studentesse e studenti saranno dispensati dal pagamento del contributo accademico. Per gli studenti ucraini anche quest’anno è prevista una riduzione delle tasse pari al 50% dell’importo dovuto, mentre tutti gli iscritti e gli aspiranti allievi potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio erogate dall’Azienda regionale per il diritto allo studio, DSU Toscana. Le studentesse e gli studenti che intendono proseguire gli studi universitari nel settore artistico potranno presentare domanda di ammissione online entro il 31 agosto.

Per la prima volta, saranno attivi anche tre percorsi di Dottorato di ricerca AFAM. Da quest’anno, infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca consente a Conservatori, ISIA e Accademie di Belle Arti di rilasciare autonomamente titoli di Dottorato di ricerca (PhD). Uno storico risultato che giunge a 25 anni dalla legge che nel 1999 riformò le istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale equiparandole di fatto alle Università. Una riforma incompiuta, con il terzo livello di formazione universitaria – il Dottorato di ricerca – rimasto precluso alle AFAM almeno fino all’emanazione del decreto ministeriale 470 del 21 febbraio scorso.

Per l’anno accademico 2024-2025 l’Accademia di Belle Arti di Firenze è risultata assegnataria di sei borse di Dottorato di ricerca nazionale di durata triennale, finanziate con fondi europei (piano di ripresa NextGenerationEU). In particolare due borse di studio saranno destinate a Dottorati di ricerca PNRR e le restanti quattro saranno assegnate a Dottorati di ricerca innovativi, cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da enti culturali. Le scadenze per concorrere all’assegnazione delle borse di dottorato di ricerca sono differenziate, ma tutte all’interno della prima settimana di settembre.

L’OFFERTA FORMATIVA

Corsi attivi per l’anno accademico 2024/2025

Corsi di Diploma di I livello: Pittura, Scultura, Decorazione. Pratiche artistiche dello spazio, Grafica d’arte, Graphic Design, Interior Design, Scenografia, Didattica per i musei, Nuove tecnologie dell’arte. I corsi di diploma di I livello hanno una durata triennale e, come per le lauree triennali, vi si accede con diploma di maturità.

Corsi di Diploma di II livello: Nuovi linguaggi espressivi (con indirizzi in Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica), Metodologie della pittura, Progettazione plastica per la scenografia teatrale, Exhibit Design, Illustrazione, Visual culture (con indirizzi in Didattica dell’arte e Curatela artistica). I corsi di diploma di II livello hanno una durata biennale e, come per le lauree magistrali, vi si accede con laurea universitaria o diploma accademico di I livello.

Master: Arte del gioiello contemporaneo, Design del prodotto ceramico, L’arte di filmare l’arte, Suono e immagine, Textile – creazione di tessuti d’arte. I Master, approvati dall’ANVUR, sono offerti in collaborazione con enti e aziende del territorio e vi si accede con laurea o diploma accademico di I livello. I bandi di accesso seguono scadenze diverse rispetto ai corsi ordinari di I e II livello.

Dottorato di ricerca: sono sei le borse di studio disponibili per il XL ciclo dottorale – primo ciclo Afam (a.a. 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027) stanziate su tre diversi percorsi dottorali attivati in forma associata con altre istituzioni Afam. Come per i dottorati di ricerca offerti dalle Università, ai Dottorati Afam si accede con Laurea o Diploma accademico di II secondo Livello. La durata del percorso di studio è di tre anni. La didattica frontale sarà svolta prevalentemente a Firenze. I corsi di Dottorato nel dettaglio:

Dottorato di ricerca PNRR in Scienze della produzione artistica e del patrimonio , una borsa di studio per il curriculum Design della comunicazione visiva e utilità pubblica . Offerto in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Catania (sede amministrativa), Macerata e Urbino, l’ISIA di Faenza e il Conservatorio di musica di Catania.

, una borsa di studio per il . Offerto in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Catania (sede amministrativa), Macerata e Urbino, l’ISIA di Faenza e il Conservatorio di musica di Catania. Dottorato di ricerca PNRR in Cultura, pratiche e comunicazione delle arti visive , una borsa di studio per il curriculum Strumenti, metodi e nuove tecnologie per la produzione artistica . Offerto in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Roma (sede amministrativa) e Frosinone, con la partecipazione dell’Azienda Speciale Palaexpo e l’Istituto Nazionale di Studi Romani.

, una borsa di studio per il . Offerto in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Roma (sede amministrativa) e Frosinone, con la partecipazione dell’Azienda Speciale Palaexpo e l’Istituto Nazionale di Studi Romani. Dottorato di ricerca innovativo in Arte, tecnologia e percezione, 4 borse di studio cofinanziate da enti culturali. Offerto in collaborazione con il Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze (sede amministrativa) e ISIA Firenze.

Bandi e scadenze sono disponibili sul sito web dell’Accademia di Belle Arti: bit.ly/dottorati-abafi

Nata nel 1563, rifondata dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena nel 1784, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, con i suoi 240 anni di storia, è la più antica fra le istituzioni pubbliche europee espressamente dedicate alla formazione artistica. Insieme ad altre istituzioni AFAM fa parte del sistema universitario italiano. Sempre attiva sul panorama artistico nazionale e internazionale, nel 2022 ha dato vita al Politecnico delle Arti e del Design di Firenze insieme a ISIA Firenze e al Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”. Dal 2018 è presieduta dal prof. Carlo Sisi ed è diretta dalla prof.ssa Gaia Bindi, in carica da novembre 2023. Attualmente sono circa duemila le studentesse e gli studenti iscritti, di cui circa il 38%, provenienti da paesi europei ed extra europei.