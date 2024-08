Tragedia a Bibione: bimba di 8 anni annega in mare

Bambina di 8 anni annega a Bibione mentre fa il bagno: inutili i soccorsi. La piccola era in acqua quando ha perso i sensi per un malore

Inutili i soccorsi per una bambina di 8 anni annegata a Bibione, frazione balneare di Venezia, mentre faceva il bagno. Secondo le ricostruzioni, la piccola – di nazionalità tedesca e in grado di nuotare da sola – si è tuffata in acqua con i genitori che la controllavano dalla spiaggia. La grande folla in acqua, però, ha ostacolato la visuale di madre e padre, i quali non si sono accorti delle difficoltà.

La bimba stava giocando a riva, ma un malore le avrebbe fatto perdere i sensi. Ad accorgersi di quanto accaduto un bagnino. Non è bastato il massaggio cardiaco che i sanitari hanno continuato per un’ora. Come riporta Il Corriere della Sera, il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso per arresto cardiaco. Era stato previsto un elisoccorso per trasportare la piccola in ospedale una volta stabilizzatosi. Purtroppo così non è stato. I genitori hanno, poi, riferito, di problemi di salute della bambina.