Spiga nelle radio e in digitale con “Lacrime rosse”

Spiga pubblica un singolo potente e profondamente personale. “Lacrime Rosse”, questo il titolo del nuovo brano

Spiga pubblica un singolo potente e profondamente personale. “Lacrime Rosse”, questo il titolo del nuovo brano, racconta una storia autobiografica di lotta e sofferenza, una realtà comune a molti ma spesso taciuta.

Nel singolo, Spiga affronta apertamente la sua battaglia contro la depressione e l’abuso di alcol, dipingendo un quadro intimo e struggente del senso di vuoto che lo ha accompagnato per lungo tempo.

La canzone narra di un periodo buio della sua vita, accentuato dalla dolorosa separazione dalla sua fidanzata. Spiga si è trovato solo, intrappolato in un vortice di dolore e inedia, incapace di provare emozioni e sopraffatto dalla disperazione. Chiuso in sé stesso e provando per mesi un senso di vuoto, non nasconde di aver tentato anche l’estremo gesto di tentare di porre fine alla sua vita.

Nonostante il buio, una lenta ma costante rinascita ha preso piede grazie al supporto delle persone a lui care e, soprattutto, grazie alla sua musica.

“Lacrime Rosse” non è così solo un grido di dolore, ma anche un messaggio di speranza e resistenza, un invito a non arrendersi mai, anche nei momenti più difficili.

La liberazione da un passato tormentato per ripartire con un nuovo capitolo della sua vita.

Matteo Miano, in arte Spiga è un giovanissimo artista nato e cresciuto a Vicenza, ma originario del Sud Italia.

Il nome d’arte riprende il cognome della madre, che si è sempre interessata al suo percorso e fin da piccolo lo ha formato musicalmente.

Inizia a suonare la chitarra all’età di 8 anni e da autodidatta impara a suonare basso e pianoforte, inizia invece a cantare all’età di 5 anni.

Lo studio del canto è un fattore fondamentale nel suo percorso musicale che gli dà l’opportunità di capire le sue emozioni e di riuscire ad esprimerle attraverso la musica.

Nel corso di questi ultimi anni intraprende il percorso di vocalist nelle discoteche vicentine e come cantante di strada per farsi conoscere nella sua città e pubblicizzare i suoi brani, partecipando inoltre a competizioni canore provinciali e nazionali come il Tour Music Fest, Alto Vicentino Talent Show e Sanremo New Talent.

Il suo percorso musicale si ispira molto al Punk e al Rap fine anni ‘90 inizio anni 2000, con rivisitazioni di brani Rock e Alternative.

Nel 2023 firma il suo primo contratto con l’agenzia di produzione artistica Time Bomb Music e con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo d’esordio “Amore Vizioso”, seguito dall’ultimo “Lacrime Rosse”.