Previsioni meteo 27 agosto 2024: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 agosto 2024: temporali pomeridiani al Nord e sulle zone interne del Centro poi torna l’alta pressione

Condizioni meteo di nuovo in miglioramento sull’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione. Dopo il rapido peggioramento a causa del passaggio di un nuovo cavo perturbato di natura atlantica. I settori più esposti sono stati quindi quelli centro-settentrionali, con piogge e temporali e accompagnati da un calo delle temperature che però torneranno a salire per la rimonta anticiclonica. A seguire, nel corso dei prossimi giorni il clima risulterà stabile e soleggiato con temperature in linea con la media stagionale e caldo senza eccessi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 27 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, nuvolosità irregolare al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini con locali sconfinamenti sulle pianure, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, con possibili acquazzoni, soleggiato sulle coste e sul versante tirrenico. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con possibili temporali associati, soleggiato altrove specie sulla Sardegna. In serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .