Online “L’amante e la diva”, il nuovo singolo di Raffi

Fuori il nuovo singolo “L’amante e la diva” di RAFFI, nome d’arte di Raffaella Pierattoni, lanciato in anteprima sul palco del tour 2024 di Vasco Rossi. Il brano ha uno stile rock energico e travolgente che, oltre alle chitarre elettriche, è caratterizzato dal sound dei “sequencer ”e dalla ritmica in crescendo del basso e della batteria. Gli assoli di chitarra introducono i cori che, con straordinaria potenza, elevano al massimo l’energia della canzone, aggregando non solo i musicisti sul palco ma tutto il pubblico all’unisono, che diventano una cosa sola. Nel testo troviamo provocazione, ironia ed un invito a bruciare i tempi come RAFFI recita nella frase

<<… “La vita in una notte sola. ed io non vedo l’ora…”>>. Un rock molesto e cattivo, a tratti “elegante” come si evince nella frase:<< “sarà una notte cattiva. Tu fai l’amante ed io la diva”>>.

RAFFI continua dunque a coinvolgere e stupire tutti con la sua energia e la sua carica di adrenalina! Grande soddisfazione ed una piena riconferma per lei e la sua band, gli “XXENERGY“, che hanno aperto tutte le date dell’ultimo tour di Vasco dallo stadio San Siro (MI) a quelle di Bari allo stadio S.Nicola.

Per l’etichetta Selvaggia Music ha pubblicato quattro singoli: “Per Nessuno” – “Vivo senza te” – “Dopo di me” e “Fashion Rock”, brano carico di affascinante energia, estratto da “Fashion Rock Live”, una raccolta pubblicata nel 2023 con 12 brani eseguiti in un unico concerto e registrato con riprese audio e video.