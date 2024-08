Margot Ferrari nelle radio e online con “L’estate è delle donne”

In rotazione radiofonica e in streaming l’ultima produzione discografica della showgirl MARGOT FERRARI, dal titolo “L’estate è delle donne”

“L’estate è delle donne” il nuovo singolo della brava ed affascinante Margot Ferrari, è l’inno perfetto per tutte le ragazze che affrontano la stagione estiva con cuore libero e spirito indomito. Questo brano coinvolgente e colorato, creato dal suo mentore Valerio Merola insieme a Fabio e Luigi Mosello, ed arrangiato da Roberto Russo, è destinato a diventare il tormentone dell’estate, risuonando nelle più rinomate location nazionali ed estere.

“L’estate è delle donne” è pubblicato con la label Music Universe aps, con una distribuzione globale garantita da Believe International. In rotazione su tutte le migliori radio ed è uno dei più acclamati successi dell’estate 2024. Il ritmo contagioso e il messaggio potente di questo brano non lasceranno indifferenti, promettendo di far scatenare le piste da ballo e le platee di tutta Italia e non solo.

“L’estate è delle donne” è più di una canzone; è un inno di emancipazione e celebrazione della forza e della libertà femminile. Questo nuovo singolo dell’ artista calabrese Margot Ferrari promette di diventare la colonna sonora delle prossime avventure estive.

Margot, una showgirl a 360 gradi, ha sempre sognato di brillare sotto i riflettori. Fin da piccola, guardava con ammirazione Lorella Cuccarini e si immedesimava nelle performance coinvolgenti delle ragazze di “Non è la Rai” (il notissimo programma di Gianni Boncompagni) . Nonostante fosse una bambina timida e insicura, La Ferrari ha trovato la sua forza di fronte alla telecamera, conducendo per lungo tempo un TG locale. Da lì, la sua carriera è decollata: oggi, oltre a essere un’ottima cantante, è una presentatrice richiestissima (lo stesso Valerio Merola l’ha voluta accanto a lui in qualità di coconduttrice nella finalissima del talent “Bravissima” trasmessa a livello nazionale), un’efficiente organizzatrice di spettacoli e un’attrice di successo, con nove anni di esperienza in commedie e musical.