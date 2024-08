Investire sul marketing aziendale con il partner giusto

Nel mondo di oggi, in costante evoluzione tecnologica, per le aziende diventa indispensabile risultare concorrenziali dal punto di vista della comunicazione. Cosa significa? Secondo Philip Kotler, “Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”, una definizione quanto mai attuale e che ha come focus molto più delle semplici vendite.

Le tecniche utilizzate all’interno della disciplina sono mutate col passare del tempo così come le evoluzioni legate alla tecnologia. Fare marketing è diventato ancora più complesso rispetto al passato, complice l’introduzione dei media digitali e un pubblico target sempre più variegato.

Pertanto, per le imprese appare sempre più necessario instaurare una partnership che possa coadiuvare nella costruzione della Brand Identity tramite una serie di strumenti. Sotto questo punto di vista, una buona idea è quella di affidarsi a un ufficio stampa Milano che da anni è leader nel settore ed è specializzato in molteplici servizi in grado di supportare l’organizzazione consentendole di crescere, avendo quindi un ritorno importante in termini di reputazione, engagement e persino fatturato..

L’importanza di lavorare sulla Brand Identity per un’attività di successo

Non è sufficiente avere un team affiatato che collabora al raggiungimento di una serie di obiettivi, per contribuire al bilancio in positivo del business; spesso diventa imprescindibile il supporto di una realtà consolidata nella comunicazione per quanto concerne la costruzione dell’identità del marchio. Lasciare un segno nei clienti, potenziali e consolidati, è il primo passo per fidelizzarli e ottenere delle conversioni.

Questo step, però, non è immediato Innanzitutto bisogna comunicare qualcosa e il messaggio deve avere un forte impatto. Le soluzioni sono tante e anche le modalità per raggiungere gli utenti: pubblicità in radio e televisione, affissioni in luoghi strategici come aeroporti, siti e-commerce, logo, organizzazione di eventi aziendali e convegni, sponsorizzazioni in fiere e molto altro.

C’è poi tutta la sezione relativa all’ufficio stampa, che comprende vari elementi.

Il valore aggiunto di un ufficio stampa per le aziende

I media si evolvono costantemente e per questo motivo anche la gamma di servizi relativi all’ufficio stampa cambiano. Con una consulenza professionale, è possibile analizzare cosa manca alla propria azienda per “sfondare” nel settore di riferimento e quindi ottimizzare tutti i canali di connessione con gli utenti, così da migliorare l’immagine.

Questa deve essere autorevole e influente, meglio ancora se sponsorizzata in eventi su misura e tramite rapporti solidi con giornalisti e testate importanti.

Altro passo importante è quello di comunicare velocemente. A tal proposito, il modo migliore è una newsletter, a cui il cliente si può iscrivere in pochi click per rimanere aggiornato su offerte, promozioni e novità particolari. Il contenuto dei messaggi deve essere chiaro e persuasivo, meglio se strutturato grazie all’aiuto di un copywriter, così da raggiungere un preciso target di pubblico.

Parliamo di una vera e propria campagna di email marketing personalizzata, atta a stimolare la curiosità e l’interazione, favorendo la conversione.

Una volta creata una sintonia particolare con l’utente è possibile costruire una relazione durevole e significativa, tramite una strategia comunicativa che dia vita alla storia del brand, alla sua mission e alla sua filosofia.

L’attività di storytelling, appena descritta, è misurabile, non diversamente dalle altre tecniche utilizzate. Ciò significa che l’organizzazione può toccare con mano i vantaggi di una buona strategia di marketing: ritorno di vecchi clienti e acquisizione di nuovi, incremento del fatturato, notorietà del marchio, immagine complessiva positiva e quindi sinonimo di prodotti/servizi di qualità.

Investire nel marketing di nuova generazione e farlo con una partnership competente è il miglior modo per dare slancio al proprio business e avere risultati concreti, veloci e duraturi.