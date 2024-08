In libreria “Adele e Oliver” di Paul Sterling

“Adele e Oliver” di Paul Sterling è una straordinaria storia di resilienza, disabilità e inclusione arricchita da 50 frasi motivazionali di famosi Campioni

“Adele e Oliver – Il vento dei sogni” è l’incredibile storia di Adele, una bambina coraggiosa, e del suo cane Oliver. Il nuovo avvincente romanzo di Paul Sterling è ora disponibile nelle librerie e negli store on-line. Un’opera emozionante che cattura l’immaginazione, arricchita dalla prefazione di Eugenio Finardi e da 50 frasi motivazionali di grandi Campioni dello Sport. Pubblicato da AEDE Books Edizioni.

Paul Sterling ci regala un racconto straordinario dove emozioni intense e passione si fondono in una storia di resilienza e determinazione che sfida le avversità della vita. L’incredibile storia di “Adele e Oliver” è un libro toccante e travolgente, ricco di spunti di riflessione, commozione e sorrisi. La narrazione, con un ritmo cinematografico, esplora temi come lo sport, le Paralimpiadi, la disabilità, la diversità, l’inclusione e la fondamentale importanza di credere nei propri sogni.

Trama del Libro – Il romanzo racconta la vita di Adele, che durante l’infanzia subisce un grave incidente. Da quel momento, con il sostegno del suo fedele cane Oliver, magico compagno di viaggio, Adele affronta con coraggio gli ostacoli che il destino le ha messo di fronte per realizzare il suo sogno: partecipare alle Paralimpiadi.

Una lettura intensa e stimolante, da non perdere, adatta a tutte le età: dai 10/11 anni sino ai 90!

Eugenio Finardi, nella sua prefazione, scrive: “Ci può cadere il mondo addosso ma continueremo a lottare, perché noi non ci arrenderemo mai, perché la vita è preziosa e vale sempre la pena di essere vissuta, sino in fondo, fino all’ultima fievole fiammella di luce, perché mille anni senza intensità e passione non valgono un secondo vissuto veramente.”

L’Editore, Paolo Menconi, afferma: “Questo è un libro positivo, educativo e stimolante, che scalda il cuore. Ringrazio Finardi e i numerosi campioni dello sport che hanno contribuito con frasi meravigliose. Impossibile citarli tutti, ma ricordo tra gli altri Francesco Moser, Gustav Thoni, Carolina Kostner, gli Abbagnale, Agostini, Meneghin, Compagnoni, Gros, Nibali, Cuomo, Riva, Igor Cassina, Martina Caironi, Daniele Cassioli, Arjola Trimi… Hanno scritto pensieri profondi sullo sport e sulla vita. Pensieri che toccano il cuore, come la storia di Adele. Inoltre, doneremo parte delle royalties all’Associazione Alex Zanardi BIMBINGAMBA, che aiuta i bambini bisognosi di protesi.”

Disponibilità: “Adele e Oliver – Il vento dei sogni” di Paul Sterling è disponibile in libreria e sulle piattaforme online, anche in formato e-book.

Se cercate una lettura che ispira e motiva, celebrando inclusione, resilienza e il coraggio di affrontare e superare le difficoltà, leggete “Adele e Oliver – Il vento dei sogni” di Paul Sterling. Un’opera unica che celebra la diversità come una ricchezza inestimabile. Buona lettura a tutti!

Alex Zanardi Bimbingamba – “Realizziamo protesi per i bambini che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire dell’assistenza sanitaria. Sono bambini che provengono da ogni parte del mondo e hanno perso uno o più arti per incidenti, malattie o per lesioni provocate da esplosioni o armi da fuoco in zone di guerra.”