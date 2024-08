Il Paguro di Palau nella selezione del Gambero Rosso

Il ristorante, unico tra i selezionati e tra i pochi sulla costa ad avere una marina privata per gli yacht che navigano tra il Nord Sardegna e la Corsica, permette di gustare le migliori specialità di mare con pescato del giorno, aragoste locali e piatti della tradizione mediterranea sarda in un’ampia terrazza affacciata sul mare, che guarda l’isola di Caprera fino a Porto Cervo e Baia Sardinia. Sono queste tra le caratteristiche che rendono unico il ristorante à la carte Il Paguro, aperto da maggio fino alla fine di ottobre.

“La cucina- scrive il critico gastronomico del Gambero Rosso Giuseppe Carrus- è tradizionale, eseguita alla perfezione, punta tutto sul pescato del giorno e su fornitori sardi selezionatissimi, frutto di una collaborazione decennale con tutto il gruppo. In più i migliori prodotti confezionati (confetture, bottarga, carasau, miele, olio, vini) sono prodotti in esclusiva per loro. Si mangia una pasta all’aragosta sublime, un polpo in insalata delizioso, un filetto di pescato del giorno in umido davvero ben realizzato o delle lorighittas (pasta tradizionale sarda) ai frutti di mare e zafferano”.

Il Paguro, in barca al ristorante

Una location d’eccezione, nel promontorio naturale di Capo d’Orso, a 4 chilometri da Palau, dove la Roccia dell’Orso svetta a 120 metri di altezza. Il monumento naturale granitico, che nel corso di milioni di anni ha assunto le sembianze di un orso che guarda sull’Arcipelago di La Maddalena, ha dato il nome al golfo naturale. Una baia protetta su cui si affaccia la spiaggia di Cala Capra a ridosso dei venti di Maestrale, Ponente e Libeccio. Una delle mete più amate dagli armatori di yacht per una sosta durante la navigazione tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena, il sud della Corsica e la Costa Smeralda. La marina privata di Cala Capra consente agli ospiti del ristorante l’ormeggio gratuito di yacht e charter nella banchina fino a 60 metri fuori tutto e fino a 100 metri nel campo boe con servizio tender gratuito. Una volta scesi a terra, l’accoglienza è firmata Il Paguro, ristorante à la carte affacciato su un’ampia terrazza sul mare che guarda l’isola di Caprera fino al faro di Capo Ferro a Porto Cervo. L’isola di La Maddalena è dietro l’angolo e Porto Cervo è raggiungibile in quindici minuti di navigazione e venti di auto.

Ristorante Il Paguro, sapore di mare

L’autentica cucina mediterranea viene reinterpretata dal sapiente team di cucina. Tra le sue proposte, piatti che valorizzano le ricette isolane e galluresi, specialità di mare con pescato del giorno, vivaio di crostacei con aragoste locali e astici accompagnati dai migliori vini con numerose referenze nazionali ed internazionali esposte nella nuova cantina a vista con sala degustazione interna.

L’accoglienza in sala è affidata da 20 anni a Angelo Malaguarnera, classe 1975, che alla qualifica di restaurant manager aggiunge quella di sommelier. “La bellezza del nostro lavoro sta nell’anticipare le richieste. Ci sono dei casi in cui devi essere formale, ma personalmente preferisco un’accoglienza che dia qualcosa in più a livello umano”.

Apprezzato dagli armatori anche il servizio cambusa con consegna direttamente a bordo o il servizio catering, da gustare comodamente sull’imbarcazione e preparato direttamente dal ristorante.

RISTORANTE IL PAGURO

LOCATION Località Cala Capra, Palau

TEL. +39 0789 702 036

WEB: www.ristoranteilpaguro.it

Instagram: ristoranteilpaguro

POSIZIONE: 41 ° 10’ 08” N – 9 ° 25’ 18” E

Canale VHF 74

Campo boe per yacht fino a 100 m